Ci risiamo. Al Grande Fratello Vip, giunto alla sesta edizione, un altro terremoto sconquassa le pareti della Casa più spiata dagli italiani. Stavolta protagonista, in negativo, è una delle ultime entrate, ovvero Nathaly Caldonazzo. L’ex dell’indimenticabile Massimo Troisi fin dal suo arrivo nel reality condotto da Alfonso Signorini ha subito catturato l’attenzione. L’ingresso non è stato dei più agevoli e le discussioni anche animate con gli altri inquilini non sono mancate.

Giusto cinque giorni fa è arrivata la ‘tregua’ tra Valeria Marini e Nathaly protagoniste di un diverbio quando ancora il calendario segnava 2021. In realtà a fare il primo passo è stata Valeria che, un po’ a sorpresa, ha chiesto scusa all’attrice confidandole che le vuole un “bene da sorella”. La Caldonazzo, però, per tutta risposta, l’ha gelata: “Però quando mi incontravi in passato nemmeno mi guardavi”. La discussione è andata avanti con la prima che sta provando a ricucire: “Ti prego non dire bugie su di me. Dai smettiamola…”.

A prescindere da come finirà con Valeria intanto Nathaly Caldonazzo è stata investita nelle ultime 24 ore da un’altra polemica rovente. La vip, mentre stava parlando con gli altri prima di coricarsi, ha parlato del suo ex e si è lasciata scappare un’espressione che non è sfuggita ai telespettatori. Sul web sta girando un tweet in cui è possibile ascoltare cosa ha detto Nathaly. La quale, a dirla tutta, si è subito resa conto di aver fatto uno scivolone. Ma ormai era troppo tardi.





Nathaly Caldonazzo sta parlando mentre le altre gieffine sono già nel proprio letto. “Oggi è 19… uhhh oggi è il compleanno del mio ex marito, auguri!”. Qualcuna ride, ma Nathaly non ha finito: “Vattene affanc… l’altro ieri era del mio ex fro…”. Bam, la brutta espressione omofoba esce così, con naturalezza dalle labbra della vip. E il pubblico non gliela perdona.

Ora normalizziamo anche questo solo perché esce dalla bocca di Nathaly, dai. 2022 ancora si deve sentire “froc10” in tv. #gfvip pic.twitter.com/UsxmXGt46R January 19, 2022

C’è chi dice “E comunque Nathaly sei un grande no”. Un altro utente chiede: “Non dite niente di questo? Se la diceva Soleil la parola fr…. l’avreste lapidata”. Ancora: “Nathaly può dire “fro…” tanto lei è la Queen giusto? Ragionate così vero?”. Insomma il coro sembra unanime. Anche se c’è anche chi tenta di difenderla: “Ha sbagliato e questo è chiaro ma è inutile che create hashtag, fate petizioni e robe varie per squalificare nathaly. C’è gente che ha detto di peggio ed è ancora là quindi evitate”. E voi, da che parte state?