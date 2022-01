Momenti di tensione nella casa del GF Vip 6. Nathaly Caldonazzo è entrata da poco ma è già diventata una delle protagonsite di questa edizione e ha subito intrecciato un bel rapporto con Delia Duran, moglie di Alex Beli, anche lui ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Parlando con Soleil Sorge e Valeria Marini, lo ha definito un narcistista patologico malato di mente: “Narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che caz*o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. E’ sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge, capito? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo un narcisista patologico senza alcun dubbio”.

Parole che hanno innervosito l’attore, pronto alla querela contro la concorrente del GF Vip 6: “Io sono un galantuomo ed in diretta ho cercato di spiegare a Nathaly Caldonazzo il mio pensiero, ma ho visto che nella notte lei ha rincarato la dose nei miei confronti. Ho già pronto un fascicolo di diffide che tengo pronto perché non devo permettere a nessuno di attribuirmi queste patologie: siamo nel campo dell’intrattenimento e questa cosa non va bene. Queste patologie esistono nella vita, sono pericolose, dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo. Diamo un peso alle parole”.





“La diffida la tengo ferma e spero che la produzione possa parlare con lei per cercare di arginare questa cosa senza passare per vie legali. Noi siamo oggetti a giudizio, ma nel momento in cui ci si addentra in considerazioni che vanno a ledere l’immagine della persona si è anche passivi di denuncia”, ha detto ancora Alex Belli. In queste ore Nathaly Caldonazzo ha fatto una battuta poco felice contro il suo ex, ma secondo il metro di giudizio usato da Signorini in questa edizione per l’ex volto del Bagaglino non dovrebbero esserci punizioni all’orizzonte.

Approfittando delle telecamere del GF Vip, Manila ha fatto gli auguri al suo ex marito: ““Scusate, oggi che giorno è? Mercoldì 10, allora è il compleanno del mio ex marito… auguri!”. Dopo gli auguri dell’ex Miss Italia a Francesco Cozza è intervenuta Nathaly Caldonazzo: “Ma vattene a fanc..o… l’altro ieri era quello del mio ex fro…o“, ha detto lasciando tutti basiti. E sui social è scattato il toto nomi ed è saltato fuori quello di Andrea Ippoliti – nato il 6 febbraio – fidanzato della showgirl nel programma Temptation Island Vip.