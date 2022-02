Una nuova polemica è esplosa proprio poco fa, a poche ore di distanza dalla diretta del ‘GF Vip’ con Alfonso Signorini. E probabilmente si dovranno chiedere maggiori spiegazioni e dovranno essere fornite delucidazioni a Miriana Trevisan, rea di aver detto cose inaspettate e a dir poco clamorose. Lo ha fatto durante un discorso davanti a Nathaly Caldonazzo, la quale le ha chiesto di più e lei ha confermato di essere in grado di scoprire qualcosa che normalmente sarebbe impossibile fare.

E per Miriana Trevisan non è indubbiamente il momento più felice nel reality show. Non sa ancora niente, ma fuori dal ‘GF Vip’ Emanuela Tittocchia ha sentenziato su Biagio D’Anelli e l’ha quindi messa in guardia: “Usa le persone, sia in amicizia, che nei rapporti sentimentali. Lui è bugiardo su tutto, anche sul rapporto con Miriana Trevisan. Tu devi smetterla di prenderla in giro, finiscila di usarla! Tu sei talmente bravo che sei andato da lei e le hai fatto credere questa favola. Hai sempre preso in giro tutte le donne”.

Stavolta però Miriana Trevisan si è soffermata su un argomento estremamente delicato, che non riguarda le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Quindi, non siamo in presenza di affermazioni che abbiano danneggiato qualche compagno di avventura, ma potrebbe davvero alimentare numerose proteste da parte del pubblico. Già in rete, sotto il video fatto circolare in cui si possono sentire le sue frasi choc, è scoppiato il putiferio e gli utenti stanno inondando il web di commenti contro di lei.





Dunque, Miriana Trevisan si è esposta presumibilmente più del dovuto su un tema molto particolare e ha affermato, generando quindi il finimondo virtuale: “Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico abbia. Ma non glielo direi mai”. A quel punto, Nathaly ha cercato di capirne ancora di più e le ha fatto la domanda diretta: “Se ha un tumore, una cosa del genere?”. E l’ex ‘Non è la Rai’ ha risposto in maniera affermativa: “E certo, riesco a capirlo”.

La pagina Twitter che ha pubblicato il filmato ha commentato: “Ma ci rendiamo conto? Ora abbiamo la veggente dei tumori, continuano a far passare questo schifo e poi appena Soleil dice qualcosa la massacrano”. E altri ancora: “Che schifo, come si fanno a dire queste stronz***?”, “Stendiamo davvero un velo pietoso”, “Queste sue parole sono proprio da denuncia”.