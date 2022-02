Momento indimenticabile per Miriana Trevisan, che nella scorsa puntata del ‘GF Vip’ ha ricevuto una sorpresa che non potrà dimenticare presto. Ma nel corso della notte c’è stato anche altro e ha trascorso qualcosa di meraviglioso, che il pubblico attendeva da settimane. La redazione del reality show ci tiene particolarmente ad ogni concorrente e la showgirl non poteva chiedere di più. Bellissime anche le parole che i telespettatori hanno potuto ascoltare subito dopo la fine dell’appuntamento in diretta.

Qualche giorno fa è scattato il bacio tra Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Una coppia “preferita”? Stando allo striscione che è volato alto sulle loro teste sì. Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan concorrenti ma anche confidenti e amiche, allineate e complici continuano la loro corsa insieme strappando cuoricini e commenti di incoraggiamento. Scatta il bacio sulle labbra per festeggiare la grande tifoseria sopraggiunta alta in cielo: “MIRINAT OUR FAV COUPLE #FANS”, recitava letteralmente lo striscione.

Durante la puntata del ‘GF Vip’ Alfonso Signorini ha deciso di far incontrare a Miriana Trevisan l’ex concorrente Biagio D’Anelli, con il quale è nato qualcosa che va oltre l’amicizia. Sia lei che l’ex gieffino non hanno mai nascosto di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro e allora la redazione ha voluto fare loro questo regalo sensazionale. Ma la bontà della trasmissione è stata illimitata, infatti è accaduto dell’altro ed entrambi non hanno potuto fare altro che festeggiare l’avvenimento.





Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli hanno passato insieme una notte molto romantica. E lui si è lasciato andare a parole emozionanti: “Questa è la seconda rosa che voglio regalarti, sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande, ovvero trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal decimo giorno mi ha fregato. L’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero ma sono tradizionalista e voglio solo te”.

Ma anche nella mattinata del primo febbraio Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli hanno proseguito con il loro rapporto intimo e si stanno godendo ogni minimo secondo di questo incontro, che ovviamente non sarà definitivo nella Casa più spiata d’Italia. Ma tra baci e abbracci hanno fatto comprendere di essere più che pronti a viversi appieno anche fuori dal reality show.