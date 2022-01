“Sto male”. GF Vip, Miriana Trevisan sconvolta da quello che è successo: “Mi sento soffocare”

Enorme delusione da parte di Miriana Trevisan, che al ‘GF Vip’ si sta adesso rendendo conto di una situazione spiacevole. Ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata di dover assistere a queste scene, ma purtroppo la realtà peggiore si è materializzata ed è costretta ad assorbire questo durissimo colpo. Probabilmente ne parlerà direttamente con i coinquilini, ma per il momento ha voluto confidarsi solamente con Davide Silvestri, che ha ascoltato con grande dispiacere le sue parole sofferenti.

Nelle ultime ore Miriana Trevisan ha parlato nel sonno e ha esclamato: “Sole”. Ha chiamato Soleil Sorge senza nemmeno accorgersene, forse perché stava sognando qualche conversazione con la coinquilina, con la quale non ha avuto legami straordinari nell’ultimo periodo. E allora gli internauti hanno immediatamente commentato il filmato inaspettato, affermando che l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ è ormai ossessionata dalla figura di Soleil. E in tanti hanno consigliato vivamente di aiutarla.

Miriana Trevisan è stata molto felice per alcuni gesti dei suoi fan, che le hanno regalato diversi messaggio veicolati con il classico aereo che sorvola la Casa più spiata d’Italia. Ma si è accorta di una cosa importante, ovvero la mancata felicità da parte di qualcuno: “Questi aerei mi stanno facendo capire delle persone qui dentro, ho capito tutto e chi è veramente felice per me. Avevo già intuito, ma ora lo sto usando come criterio. Non me lo aspettavo, se arriva a te (a Davide n.d.r.) io provo gioia vera”.





Poi Miriana Trevisan ha aggiunto ancora: “Non mi va di fare nomi, ma vedo chi è vero fino in fondo e chi non lo è. Mi stanno dicendo che Biagio c’è, è importante perché altrimenti ho dei dubbi. Alcune volte comunque mi sento soffocare, mi mancano le persone di cui mi fido e non so se c’è sempre sincerità. Mi guardano con sospetto perché sono particolare, ne sono a conoscenza. Ho un po’ di insicurezza e pensano che stia giocando, ma ho deciso di fare tutto in maniera reale e ho portato solo la verità”.

Nelle scorse ore Lulù è stata rimproverata dalla regia perché stava parlando senza utilizzare il microfono e ovviamente non si può fare perché da casa tutti devono ascoltare le conversazioni dei vipponi. L’autore del ‘GF Vip’ l’ha quindi rimproverata: “Lulù, devi indossare il microfono” e gliel’ha ripetuto due volte. Lei ha provocato: “Va bene, amore, devi essere sempre così dolce amore. Noi vogliamo dolcezza noi donne”.