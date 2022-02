Manuel Bortuzzo è ormai fuori dal ‘GF Vip’ da alcune settimane, ma il suo cuore è rimasto praticamente là dentro. Infatti, la sua fidanzata Lulù Selassié sta proseguendo la sua avventura televisiva e spera di raggiungere la finale del programma. Lui non ha nessuna intenzione di trascurarla o di starle lontano, nonostante ora la realtà dica questo. E quindi ha rivelato in queste ore di essere pronto a fare qualcosa di davvero unico nel suo genere per rendere la sua dolce metà entusiasta.

Eppure Lulù qualche giorno fa si è imbestialita parecchio, ripensando a ciò che ha fatto Manuel Bortuzzo. Durante la sua conversazione con Miriana, Lulù Selassié è sbottata e ha dichiarato: “Lui doveva rimanere qua e non pensare solo ai caz*** suoi. Gli ho chiesto: ‘Rimani fino a San Valentino? Ti prego, poi te ne vai’. E invece non l’ha voluto fare, quindi mi dovrò subire San Valentino da sola con le coppiette che fanno amore amore e io da sola”. Ma andiamo a vedere cosa potrebbe succedere adesso.

Manuel Bortuzzo ha deciso di rilasciare un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ e si è anche soffermato sulla sua personale esperienza al ‘GF Vip’, che si è rivelata essere molto soddisfacente: “Sono entrato nella Casa pieno di dubbi su me stesso, sulle mie fragilità e i miei problemi. Avevo tante insicurezze e paura di non farcela, invece lì dentro ho capito che tutto si può affrontare. Aver messo a nudo le mie fragilità è stata una liberazione”. Però è quando ha nominato Lulù che ha sganciato una bomba.





Visto che probabilmente anche lui è rimasto scosso da quelle tristi parole di Lulù su San Valentino, Manuel Bortuzzo ha deciso di stupirla e a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha svelato in anteprima: “Voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per San Valentino”. Ha preferito non sbilanciarsi e non fornire ulteriori informazioni su ciò che avrebbe in serbo, anche perché è necessario prima ottenere l’autorizzazione degli autori della trasmissione Mediaset. Che presumibilmente ci sarà eccome.

