“Me l’ha detto lui”. Manuel Bortuzzo, nuovo colpo di scena al GF Vip: la spifferata di Gianmaria a Federica

Resta o va via? Inutile girarci intorno, Manuel Bortuzzo è stato uno dei personaggi più attesi al Grande Fratello Vip 6 fin dall’annuncio che avrebbe varcato la porta rossa. La sua storia è una di quelle che ti entra nel cuore e nella pancia. Dopo quanto successo nel 2019 il giovane triestino ha dovuto reinventarsi la vita e nel reality condotto da Alfonso Signorini ha trovato anche l’amore.

La sua storia con Lucrezia Selassié, la principessina nota come Lulù, ha fatto emozionare e ha stupito tutti, inquilini e pubblico, vip in studio e fuori. Non è stata, come non lo è mai, una relazione semplice. E non sono mancati i momenti di sconforto, l’insofferenza, il fastidio e pure qualche “hai rotto il c…”. Poi, poco tempo fa, è arrivata da parte di Manuel una lettera che non ha bisogno di aggettivi né tanto meno di commenti. Da un po’ di tempo, tuttavia, si sa che Bortuzzo dovrà lasciare la Casa per motivi di salute.

La data sembrava essere certa. Ma nelle ultime ore sono successe tante cose. Intanto Lulù ha detto chiaro e tondo che vuole sposarsi con Manuel Bortuzzo: “Siamo fidanzati, ci amiamo. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”. Certo, ci si sposa in due, ma una dichiarazione così forte, come la sicurezza di lei fin dalle prime fasi del rapporto, fanno pensare. Intanto la rete è esplosa di gioia per quella che sembra a tutti gli effetti una favola d’amore.





Adesso la domanda è una: quando va via Manuel Bortuzzo? Inizialmente si pensava che la data dovesse essere quella di oggi, venerdì 21 gennaio. Ma le cose non stanno così. A rivelarlo Gianmaria Antinolfi e Federica Salemme, pure loro parecchio avvinghiati ultimamente, in un video che sta facendo il giro del web.

Da una parte sono contenta x Lulù ma alla fine mi dispiace x lui perché lunedì poteva iniziare allenamenti e fisioterapia seria … E poi ogni volta rimandano e anche x Lulù è un agonia cosi January 20, 2022

Sembra, dunque, che Manuel Bortuzzo lascerà la casa lunedì 24 gennaio, dunque alla prossima puntata e non quella di stasera. Pure Gianmaria Antinolfi è prossimo all’uscita, dopo aver chiesto un permesso al lavoro. Il tempo ora stringe. In ogni caso su Manuel e Lulù sono arrivate anche le parole di Sonia Bruganelli: “Non penso che Lulù potrà mai vincere il Grande Fratello Vip perché, secondo me, Lulù ora ha Manuel dentro. Io credo che si vedano le personalità quando sono sole. Abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento. Abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento”.

“Ci sono persone – dice ancora l’opinionista del GF Vip – che possono piacere o non piacere ma comunque hanno carisma, hanno forza, e danno forza agli altri… per Lulù è come un trofeo Manuel. Se io fossi genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio. Vorrei vedere Lulù senza Manuel e senza Jessica. Fare il Grande Fratello Vip con dei complici è più facile”.