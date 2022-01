“È difficile e lo sai…”. GF Vip, Manuel Bortuzzo: tutto nero su bianco. La lettera per Lulù spiazza

Al Grande Fratello Vip l’amore sboccia così. Nel reality condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sesta edizione ne abbiamo viste di cotte e di crude. Molto spesso a farla da padrone sono comportamenti, relazioni e dinamiche decisamente sopra le righe, fuori luogo, artefatte o semplicemente ‘schifose’. Insomma tante volte lo show è stato oggetto di critiche, non proprio illegittime, sul trash imperante. Ma è vero anche che non è la vita fuori da quella Casa sia tutta rosa e fiori.

E ci sono storie come quella tra Manuel Bortuzzo e la principessina Lucrezia Selassié che fanno bene al cuore. I due si sono conosciuti ed avvicinati proprio tra quelle mura e come ogni relazione autentica ci sono stati momenti di gioia, ma anche litigi, scontri, conflitti. Il nuotatore, che ha dovuto reinventarsi la vita dopo il giorno in cui è stato colpito da quel maledetto proiettile, ha scoperto di avere al suo fianco una persona speciale.

Recentemente Manuel Bortuzzo ha incontrato il fratello Kevin al Grande Fratello Vip. L’incontro è stato di grande impatto, i due sono molto uniti. Solo che per rompere il ghiaccio l’inquilino della casa più spiata d’Italia ha fatto una battuta non proprio felice su Lulù: “Lo so che in televisione è brutta, ma ha visto come è bella dal vivo?”. Adesso, però, è arrivato il momento di aprire il proprio cuore e far capire a tutti come stanno realmente le cose.





Manuel Bortuzzo ha scritto una lettera a Lulù Selassié che sta facendo il giro del web in queste ore. La missiva comincia così: “Quanto sei bella al mattino appena sveglia. In quell’attimo di puro amore incondizionato resto a guardarti. Fermerei il tempo se si potesse, fermerei i pensieri, la vita”. Una dichiarazione stupenda che prosegue: “Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi descrivono il nostro amore che mi fa dimenticare la mia condizione che tanto mi soffoca”.

La vita ha posto di fronte a Manuel Bortuzzo una di quelle sfide che butterebbero giù chiunque. E per una persona in difficoltà la miglior medicina possibile, oltre alle adeguate cure mediche, è l’amore. Lulù glielo sta dando in tutti i modi e l’ex nuotatore lo sa: “Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce di chi cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere, quanto è difficile? Tu lo capisci? Sembra di sì… Se solo potessi dirtelo meglio, senza sembrare pesante. È difficile, credimi, però tu ci sei, io ci sono”.

A volte non è semplice chiedere scusa, ma è proprio quello che Manuel Bortuzzo ha voluto fare nella lettera a Lulù: “Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti. Scusa se non ti faccio vivere le cose come le hai sempre sognate. Sarà solo un lontano ricordo, vero? Meriti luce, meriti il mondo: sarò all’altezza di tutto ciò? Pensa quando mi perdo nei tuoi occhi, lì mi si riaccende la speranza e sono invincibile, ci riesco. Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tuoi mondi. Preferisco addormentarmi nella speranza di poterci entrare anch’io. Ti amo”.