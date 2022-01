Incredibile episodio al ‘GF Vip’, con una concorrente che ha annunciato nella giornata del 26 gennaio agli altri vipponi di avere dei problemi di salute e di aver addirittura perso un dente. Una situazione inaspettata, che ha lasciato di stucco il pubblico. Nel filmato diffuso in queste ore è stato possibile ascoltare il suo dialogo con i compagni di avventura. E ora i suoi fan sono seriamente preoccupati e si stanno chiedendo cosa stia realmente succedendo alla donna. La speranza è che non sia nulla di serio.

Parlando sempre del ‘GF Vip’ e di un’altra protagonista, Federica Calemme si è lamentata del conduttore Alfonso Signorini: “Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante. L’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato”, ha replicato la modella. Che poi ha ripercorso con Delia Duran alcuni momenti difficili della sua vita, come quando ha svelato cosa le succedeva a scuola: “Da piccola mi massacravano. A scuola mi chiamavano ‘zingara’, ero scura e mi prendevano in giro perché ero diversa”.

Mentre dunque al ‘GF Vip’ tutti erano in procinto di svegliarsi e di iniziare una nuova giornata nella Casa più spiata d’Italia, la gieffina si è seduta intorno ad un tavolo insieme agli altri coinquilini e ha rivelato, sorprendendo tutti: “Mi sento una schifezza, non mi sento bene giuro. Fisicamente, poi mi si è staccato un pezzo di dente stamattina, io sto cadendo a pezzi letteralmente”. Un incidente davvero insolito, che alza la soglia di preoccupazione nei concorrenti e nei telespettatori da casa.





Ad essere stata protagonista di questo inconveniente al ‘GF Vip’ la conduttrice televisiva Manila Nazzaro, che ha mostrato a Jessica Selassié, a Delia Duran, a Kabir Bedi e a Barù le conseguenze di questa situazione. Dovrà necessariamente capire il motivo di questa perdita improvvisa del pezzo di dente e chissà se non abbia richiesto qualche consulto medico agli autori. C’è timore soprattutto alla luce delle sue affermazioni, che lasciano intendere che stia attraversando un periodo tutt’altro che positivo.

Manila Nazzaro ha anche trovato una cosa inattesa nei giorni scorsi. “Oddio ragazze, ma qui a terra c’è una mascherina. Ragazze si tratta di un reperto, sì, è un vero reperto storico. Sono quattro, forse cinque mesi che noi non ne vediamo una“, ha detto l’ex Miss Italia a Sophie, che ha commentato: “Questa sarà sicuro di Delia“. La regia ha immediatamente chiuso il collegamento e mandato in onda la diretta da un’altra parte della casa.