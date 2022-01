Ancora momenti concitati al ‘GF Vip’ e ad essere stata protagonista di un altro episodio spiacevole Manila Nazzaro, a poco dalla diretta del 28 gennaio. C’è davvero preoccupazione da parte dei suoi fan, che non riescono a capire le origini di questo problema che sta attanagliando da giorni la concorrente. E stavolta lei ha deciso di chiedere ufficialmente aiuto agli autori, nella speranza di risolvere quanto prima questa inaspettata situazione. E sta cercando una soluzione prima dell’appuntamento con Signorini.

Nelle scorse ore Manila Nazzaro si è infuriata invece per Soleil Sorge. “Veramente stro* e se lo dico io. Le voglio bene ma è stata str*”, ha detto la cantante. “Si sono alzati tutti ad un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. – ha detto un’arrabbiata Manila a Soleil Sorge – Non sei stata molto carina, come sempre… Posso non leggerla come battuta? Sei arrivata sgradevole a tutti, non mi faccio prendere in giro perché mi faccio il mazzo anche per le cose tue”. Ma torniamo al presente.

Ancora una volta Manila Nazzaro si è accorta di un problema non di poco conto che la sta affliggendo. In un primo momento probabilmente aveva ipotizzato che si fosse trattato di un singolo episodio, ma ora che si è ripetuto nuovamente i suoi timori stanno aumentando. Non a caso ha invocato a gran voce l’intervento della regia del ‘GF Vip’, che finalmente l’ha poi chiamata in confessionale. E lei è parsa sollevata, visto che ha bisogno di incontrare un medico per provare a spiegarsi l’accaduto.





Stando al suo racconto, Manila Nazzaro ha perso un altro dente, il secondo a distanza di pochi giorni: “Stavolta è quello davanti”. La gieffina stava mangiando insieme agli altri compagni di avventura, poi ha avvertito qualcosa alla bocca e si è immediatamente alzata dal tavolo per raggiungere il bagno della Casa più spiata d’Italia. E ha notato l’assenza di questo dente. Ha chiesto sostegno agli autori, che molto probabilmente potranno adesso farle incontrare un dentista, come richiesto dalla diretta interessata.

Un’utente ha commentato così la disavventura di Manila Nazzaro: “Manila ha perso un altro dente, è da ieri che chiede urgentemente un dentista. Mi sento male per lei, come farà stasera? Mettendomi nei suoi panni non so se riderei per la disperazione o per l’imbarazzo”. La speranza del pubblico è che si ponga rimedio quanto prima a questa problematica della vippona.