Momento importantissimo ed emozionante per Manila Nazzaro al ‘GF Vip’. Difficilmente questo sabato 19 febbraio potrà dimenticarselo, infatti nonostante anche lei sia alle prese con periodi non sempre esaltanti nella Casa più spiata d’Italia, c’è chi sta pensando a lei sempre e comunque. E quando la gieffina ha letto il contenuto del messaggio aereo, che è stato fatto sorvolare sopra la loro dimora, le lacrime sono scese copiose sul volto della conduttrice, parsa davvero molto commossa.

Proprio durante l’ultima diretta del ‘GF Vip’, Manila Nazzaro ha vissuto forse i minuti peggiori della sua esperienza con l’aggressione verbale di Alfonso Signorini, stufo di essere preso per i fondelli. Manila aveva negato che stava parlando della Ricciarelli. Come ricordate, Signorini, a seguire, aveva mandato di nuovo in onda la clip, dimostrando tutto e infuriandosi. Stavolta però è proprio uscito fuori dai gangheri quando la Nazzaro ha ancora negato: “Mi dispiace, sei bugiarda! Se dici così, sei bugiarda”.

Come riferito dal sito ufficiale del ‘Grande Fratello Vip’, Manila Nazzaro e gli altri compagni di avventura erano intenti a gustarsi una giornata di sole nel giardino della Casa, quando all’improvviso è sorvolato un aereo sulle loro teste. Immediatamente i concorrenti hanno compreso che si trattava di un velivolo destinato ad uno di loro e poi hanno letto il nome di Manila, anzi le sue iniziali. Lei si è subito alzata in piedi e non è riuscita a contenere le sue emozioni, quando ha letto cosa c’era scritto.





I primi ad abbracciare Manila Nazzaro dopo quel momento magico sono state Miriana Trevisan e Delia Duran, ma successivamente ha trovato anche conforto nelle braccia di Alex Belli e Lulù Selassié. C’è stata dunque grande gioia anche da parte di questi concorrenti, felici di vedere la Nazzaro gioiosa. Quest’ultima non è stata proprio in grado di interrompere subito il suo sguardo verso l’alto, infatti ha ammirato diverse volte quella scritta, che le ha dato una carica davvero straordinaria.

Questo quanto letto da Manila Nazzaro: “MN Avremo cura di te. U #Fans”. Dunque, i fan della showgirl le hanno manifestato grande vicinanza e lei è esplosa di gioia: “Oddio che bello questo messaggio”. Staremo a vedere se ci saranno altre testimonianze di affetto anche per altri vipponi, ma per il momento la scena se l’è letteralmente rubata lei grazie ai suoi sostenitori.