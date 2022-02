Manila Nazzaro è la protagonista di queste ore al ‘GF Vip’. In primis è stata accusata di aver detto parole gravissime nei confronti dell’ex concorrente Nicola Pisu ed è anche arrivato il messaggio del suo compagno Lorenzo Amoruso, che l’ha difesa completamente. Ora la diretta interessata si è resa autrice di uno scambio di vedute intenso con un coinquilino e ha annunciato che non farà mai più qualcosa che era diventato quasi come un dovere per lei. E ora gli equilibri cambieranno totalmente.

A proposito del caos di Manila Nazzaro per Nicola Pisu, quest’ultimo ha scritto un post sui social: “Quella roba lì che ha fatto in confessionale, che ti disse quando ti ha nominato, lì ha toccato il fondo. Per me puoi anche morire affogato, li metto tipo un muro. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di morire affogato. Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione c’è ancora molta strada da fare”. Ma vediamo adesso cosa è successo nella Casa più spiata d’Italia.

Il tutto è accaduto all’interno della cucina del ‘GF Vip’. Manila Nazzaro si trovava in quella parte della Casa e avrebbe successivamente dovuto cucinare il pranzo, come fa ormai dall’inizio della sua avventura nel reality show. Il coinquilino si è avvicinato a lei e le ha domandato qualche chiarimento su ciò che avrebbe cucinato. E per la prima volta ha deciso di affrontarlo praticamente a muso duro, ammettendo di non essere più disposta a garantire questo servizio. Le sue parole sono state molto nette.





Manila Nazzaro, quando ha ascoltato la nuova richiesta di Kabir Bedi a proposito del cibo da preparare, non ci ha visto più, la sua mente si è improvvisamente annebbiata e ha replicato: “Anche Katia ieri si è fatta le uova da sola e Giucas mi ha chiesto da mangiare, ma glielo ha preparato Antonio. Non sono al vostro servizio, non sono sempre io. Perché ho anche voglia di fare altro qua dentro Kabir, con tutto il rispetto”. E quindi non si metterà più del tutto a disposizione degli altri vipponi.

Tornando alla polemica Manila-Nicola, il compagno Amoruso ha affermato: “Wow, quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale. Beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video, ovviamente screditate Manila. Se volete strumentalizzare i 7 secondi siete liberi di farlo ma Manila Nazzaro non ha mai augurato la morte a nessuno, buona vita”.