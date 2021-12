Nuova puntata del ‘GF Vip’ nella serata del 27 dicembre. Ci sono stati tanti momenti importanti, ma indubbiamente le lacrime in diretta di Manila Nazzaro hanno fatto parecchio rumore. C’è comunque stato un nuovo confronto a distanza tra Soleil Sorge ed Alex Belli, oltre ad una lite tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi per le nomination. Ad aver salutato per sempre il reality show è invece stato Biagio D’Anelli, che dunque non potrà proseguire dentro la Casa la conoscenza con Miriana Trevisan.

Prima di parlarvi di cosa è successo a Manila Nazzaro, nelle scorse ore si è parlato tanto anche del rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La conduttrice televisiva ha spiegato tutto in un’intervista a ‘Novella 2000’: “Certo che è tutto vero, non si tratta di sceneggiate. Siamo molto diverse e questo ci porta allo scontro. Forse più avanti, conoscendoci meglio, potremo instaurare un rapporto di maggiore sintonia. Quel giorno lo vedo ancora lontano, ma non me ne rammarico. Amo il confronto è ciò è molto stimolante”.

Tornando dunque alla concorrente Manila Nazzaro, non è riuscita a trattenere le sue emozioni ed è crollata in un vero e proprio pianto. Ad averla infastidita moltissimo è stata l’ex gieffina Clarissa Selassié, la quale ha attaccato la donna sui social network, definendola “la persona più falsa di tutte le edizioni del GF Vip”. Parole che in un primo momento sembrava potesse affrontarle al meglio, ma poi le telecamere si sono spostate su di lei e si sono potute vedere lacrime copiose scendere sul suo volto.





E Manila Nazzaro ha voluto fare chiarezza sul suo stato d’animo e ha dunque detto i motivi che l’hanno spinta ad avere questa reazione: “Ho vissuto questo momento come un fallimento personale, non sono riuscita ad arrivare a tutti come avrei voluto”. Dentro la Casa più spiata d’Italia Valeria Marini e il resto dei compagni hanno cercato di tirarle su il morale, mentre sul web si è scatenato il suo compagno Lorenzo Amoruso, che ha utilizzato parole molto forti nei confronti di Clarissa.

Questo l’attacco di Amoruso alla principessa etiope: “Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età, ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa. Non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect”. Vedremo se ci sarà spazio per un chiarimento tra la Selassié e Manila Nazzaro in futuro.