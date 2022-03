Una gustosa semifinale, quella del GF Vip. Siamo arrivato al 10 marzo 2022 e dopo 48 puntate siamo arrivati alla fine. Manca solo una diretta, quella di lunedì, poi il reality sarà in stop fino all’anno prossimo. Ma non solo: lunedì avremo finalmente un vincitore e sapremo chi invece non tornerà a casa a mani vuote. Naturalmente tutto è iniziato con Soleil Sorge: la giovane è tornata nel giardino della Casa che l’ha ospitata per diversi mesi e che l’ha vista anche come una grande protagonista. Poi un confronto molto strano tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli: i due sono apparsi abbastanza confusionari e non hanno convinto il pubblico.

Attimi di tensione poi tra Barù e Alex Belli. L’attore ha iniziato a urlare: “Sai solo ruttare e scorreggiare”. Alla fine anche lo stesso Belli non è riuscito a trattenersi dal ridere. Poco più in là Manuel Bortuzzo ha raccontato tutte le fragilità che escono fuori quotidianamente. Il suo racconto ha commosso tutti, compreso il conduttore del GF Vip che si è seduto di fronte a lui: “Una vita di me..a, quando c’è l’amore, vale comunque la pena di essere vissuta”. Il giovane vuole mettere su famiglia con Lulù Selassié, con cui nella Casa è nato un grande amore.

Poi il televoto: l’eliminato della 48esima puntata del GF Vip 6 è Manila Nazzaro con il 38% dei voti (Barù 62%). Per andare in finale tutti i Vipponi devono affrontare il televoto. Ed è arrivato così il momento di eleggere il quarto finalista, ma anche di assistere a un’altra eliminazione. Alla fine Barù ha dovuto scegliere chi sfidare: ha fatto il nome di Sophie.





Alla fine, la seconda eliminata è proprio lei con il 39% dei voti, mentre il quarto finalista del GF Vip 6 è Barù. Quest’ultimo ha avuto poi un confronto in diretta con Jessica. La giovane è rimasta molto delusa ed è apparsa con gli occhi lucidi. L’uomo ha poi detto che fuori vorrebbe conoscerla meglio.

Sorpresa a Giucas Casella, che si è commosso di fronte a un vecchio video in cui suo padre lavorava. La semifinale del GF Vip 6 è andata verso la conclusione con Delia Duran e i suoi dubbi su Alex Belli. In seguito, è arrivata in studio la Codegoni, che ha avuto modo di riabbracciare Alessandro. E anche questa è andata!