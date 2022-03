“Miriana, l’hai fatta grossa”. Manila Nazzaro, dopo puntata di fuoco a causa degli ultimi fatti al GF Vip

Dopo la puntata in diretta del ‘GF Vip’ di giovedì 3 marzo, non sono mancate le polemiche anche successivamente. E a sorpresa, nonostante le stia anche tirando un po’ su il morale in seguito alle sue crisi di pianto, Manila Nazzaro non ha disdegnato nemmeno una critica nei confronti di Miriana Trevisan. Le ha fatto una reprimenda, alla luce di alcune affermazioni dell’ex ‘Non è la Rai’ contro un’altra concorrente, che ha innescato delle inevitabili polemiche nella Casa più spiata d’Italia.

Ma davanti a Manila Nazzaro Miriana Trevisan è anche scoppiata a piangere e ha esclamato: “Tutti che si aspettano da me qualcosa, poi io sono sempre in nomination. Ci rimango male, mi urlano da una parte e dell’altra. A me e te non ci salva mai nessuno, non è che fanno il discorso al contrario. Secondo l’ex Miss Italia le accuse rivolte a Miriana Trevisan sono ipocrite, dato che nessuno ha mai contraccambiato la protezione o l’amore dato dalla showgirl. Ma vediamo ora cosa è accaduto.

In particolare Miriana Trevisan ha nominato a sorpresa Soleil Sorge nel corso dell’ultima puntata del ‘GF Vip’ e si è anche rivolta così verso Alfonso Signorini, al momento della spiegazione sulla decisione presa: “Non mi sentivo di toccare altre persone, non credo a questa Soleil di adesso, molto buona e tranquilla. Ha screditato me e difeso Katia Ricciarelli, quando era indifendibile”. Per questo motivo Manila Nazzaro ha innanzitutto detto a Davide Silvestri: “Non mi è piaciuta la sua motivazione, ha tirato fuori vecchie ruggini”.





Poi comunque Manila Nazzaro non ha voluto dire queste cose alle spalle di Miriana, infatti ha deciso di rimproverarla mentre si trovavano faccia a faccia: “Miri, hai creato una grossa polemica che secondo me potevi evitare. So che ci sono stati degli scontri tra te e lei in questi mesi, ma non ha senso parlare di cose risolte”. La stessa conduttrice televisiva si è però lasciata andare ad uno sfogo personale, infatti come riferito da ‘Blasting News’ ha confessato di vivere momenti di difficoltà.

Queste le parole di Manila Nazzaro: “Non mi salva nessuno. Anzi, pensano che sia la più debole”. Vedremo dunque cosa succederà nei prossimi giorni, anche se ormai i vipponi sono chiamati agli ultimi sforzi. Tra dieci giorni le luci della Casa si spegneranno e sarà decretato il nome del vincitore del ‘GF Vip’. Difficile immaginare chi possa prevalere.