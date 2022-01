Situazione incandescente al ‘GF Vip’. Protagonista dell’ultimo episodio in ordine di tempo la concorrente Manila Nazzaro, che si è arrabbiata non poco per quello che avrebbe dovuto fare. Inizialmente è rimasta un po’ perplessa dalla situazione, ma adesso ha proprio perso ogni tipo di pazienza e l’ha detto chiaramente. Non ha più intenzione di andare avanti così, quindi necessariamente bisognerà cambiare modo di approccio da parte di un vippone, se si vorranno evitare scontri ormai imminenti.

Alcuni giorni fa Manila Nazzaro ha avuto una confessione da Gianmaria Antinolfi: “Io vado via il 24”. La vip gli ha chiesto: “Perché?”, e lui ha risposto: “Non ce la faccio più amore, il primo febbraio devo andare a lavorare, l’ho promesso…”. Dunque l’imprenditore ha confermato quanto si diceva già da qualche giorno. Questioni lavorative non più rinviabili chiamano. Ma adesso potrebbe seriamente di infastidirsi totalmente proprio lei, che non potrebbe accettare ancora situazioni simili in futuro.

In un primo momento Manila Nazzaro aveva dato la sua disponibilità nei confronti di un concorrente, quindi si era messa a disposizione per soddisfare le sue richieste. Ma tutto questo non può ovviamente proseguire a lungo per la gieffina, che ha ammesso di essere arrivata al limite della sopportazione. La sua sfuriata è avvenuta nel momento in cui Miriana Trevisan le ha posto una domanda ben specifica. Dunque, è arrivato uno sfogo di cui se ne parlerà molto probabilmente nella prossima puntata in diretta.





Manila Nazzaro non ha più voglia di mettersi al servizio di Kabir Bedi e quindi non ha più intenzione di preparargli ancora il pranzo: “No, veramente stiamo qui a fare servizio ristorazione. Io non ce la faccio, sono stanca”. Infatti, l’attore mangia delle cose diverse e particolari e Manila si è sempre occupata della preparazione del pranzo e della cena dei coinquilini. Ma adesso si sarebbe varcato ogni limite ed è pronta a non fare mai più cose simili, perché c’è il rischio che se ne possano approfittare.

Soffermandosi su Kabir Bedi, c’è stato un brutto gesto ai suoi danni nelle ultime ore. Ha deciso di appoggiarsi sul divano del ‘GF Vip’ e ha dunque abbandonato la camera da letto perché gli altri concorrenti lo hanno svegliato a causa del forte rumore emanato dal suo russare. Ma il pubblico si è scagliato contro di loro, dicendo che ‘Sandokan’ ha subito un trattamento inaccettabile.