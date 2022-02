“Puoi morire affogato”. GF Vip, Manila Nazzaro racconta tutto a Miriana Trevisan: bufera sull’ex Miss Italia

Ok il Festival di Sanremo, ma non vi sarete mica dimenticati del GF Vip? Non scherziamo. Mentre gli italiani si sono rifatti gli occhi e le orecchie con un’edizione davvero sopra le aspettative, la terza condotta da Amadeus, nella Casa continuano a succedere cose che voi umani…

Stavolta a far discutere è una frase choc di una delle protagoniste più amate e allo stesso odiate del reality condotto da Alfonso Signorini. Parliamo della conduttrice, modella ed ex miss Italia Manila Nazzaro. La sua parabola negli ultimi giorni è stata messa sotto ai riflettori. Il suo avvicinamento a Delia Duran, l’allontamento da quelle che prima erano super amiche, Soleil e Katia. Ora questo.

Mentre parlava di Nicola Pisu con Miriana Trevisan la compagna di Lorenzo Amoruso, anche lui intervenuto recentemente nella polemica con Katia, ha fatto un’uscita che in tanti stanno criticando. Miriana ha confessato: “Sempre, sempre, anche allontanare con dolcezza. Anche non soddisfare me stessa, i miei desideri, indelicatezza… quando ho visto quelle cose strane… mamma mia”. E Manila Nazzaro: “Anche quella cosa che ha fatto in confessionale…”.





Manila Nazzaro, parlando di Nicola Pisu a Miriana Trevisan, ha detto: “Quella roba lì che ha fatto in confessionale, quella roba lì che ti ha detto in confessionale quando ti ha nominato. ‘Speriamo che trovi uomini che…’. Lì hai toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì metti proprio un muro. Una roba del genere proprio no, via, fine. Ti ha detto che ti meritavi un uomo che ti trattava male”.

Miriana Trevisan ha ripercorso la breve ma intensa liaison con Nicola Pisu nella Casa del GF Vip 6. Tanti i punti di disaccordo, poi la decisione di allontanarlo “per non farlo soffrire”. Ma a far discutere ora sono le parole di Manila Nazzaro, quel “puoi morire affogato” proprio non va giù a tanti. Un’utente, ad esempio, commenta: “Le due sante troppo buone di Miriana e Manila ancora che parlano male di Nicola”. Voi che dite? Stavolta hanno esagerato?