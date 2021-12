Notizia davvero brutta per il concorrente del ‘GF Vip 6’, Alessandro Basciano. Nelle scorse ore è stato infatti colpito da un grave lutto che ha devastato la sua famiglia. Lui non sa ancora niente, ma in un giorno di festa come Natale è morta purtroppo una persona a lui molto vicina e cara. Un dolore sicuramente immenso per il giovane, che inevitabilmente apprenderà molto presto questa pessima news. Ad annunciare tutto è stata la sorella con un messaggio che ha ovviamente commosso anche gli utenti.

Intanto, Alessandro Basciano si è baciato con Sophie Codegoni. Dopo quello nello stanzino la coppia si è resa protagonista di un altro bacio sul letto. Ma i dubbi tra i due GF Vip 6 che si atteggiano come se già fossero una coppia di fidanzatini, non mancano. Sisono domandati se stanno remando nella direzione corretta. Sophie, a tal proposito, non nutre dubbi, convinta di essere dalla parte giusta. Basciano dal canto suo le ha spiegato questo. Per ora la storia prosegue dentro il GF Vip 6 e chissà fuori.

La sorella di Alessandro Basciano ha comunicato il decesso del loro amatissimo nonno e ha anche pubblicato la foto dell’uomo sul social network Instagram: “In questo giorno di festa te ne sei andato. Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”. Anche la pagina ufficiale del gieffino, gestita sicuramente dal suo staff da quando è entrato nella Casa più spiata d’Italia, ha condiviso il messaggio social della giovane. E in tanti stanno manifestando la loro vicinanza all’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’.





Questi i messaggi di alcuni utenti Twitter, dopo aver appreso la notizia della morte del nonno di Alessandro Basciano: “Mi dispiace tantissimo per la notizia del nonno di Basciano, dura perdita i nonni”, “Sarò cinica, ma secondo me non comunicano la morte del nonno a Basciano per non rovinare il mood della serata di Natale, salterebbe tutto quello che hanno preparato, perciò glielo diranno dopo. Spero di sbagliarmi, ma…”, “Ma ora uscirà dal GF Vip dopo aver scoperto che è venuto a mancare il nonno?”.

Nei giorni scorsi ha parlato l’ex di Alessandro Basciano, Erjona Sulejmani: “Alessandro? Si è venduto molto bene ma con me è durata poco la recita. Due mesi e l’ho liquidato, pensa che l’ho portato anche a Fuerteventura, menomale che l’ho rispedito indietro”. E c’è chi sia pronto a giurare che molto presto Erjona potrebbe incontrarlo al ‘GF Vip’.