Lulù Selassié è sicuramente più affranta nell’ultimo periodo, da quando Manuel Bortuzzo ha dovuto lasciare il ‘GF Vip’ per problemi di salute. Lei è comunque consapevole che il loro amore possa funzionare eccome e fuori dal reality show di Alfonso Signorini potranno ricominciare a godersi ogni minimo istante insieme. Ma stavolta la principessa etiope si è fatta notare per un’inaspettata richiesta agli autori del programma, i quali non sappiamo se accetteranno questa proposta della ragazza.

A criticare Lulù Selassié è stata l’opinionista Sonia Bruganelli per i suoi atteggiamenti avuti in questi giorni. L moglie di Paolo Bonolis però ci ha ripensato, ha cancellato il post e ne ha fatto un altro meno velenoso. Ovviamente gli utenti social avevano già screenshottato il primo post e hanno criticato Sonia Bruganelli per il modo con cui ha descritto Lulù. “Non si può giustificare ogni capriccio di Lulù”. Ma uno dei commenti di Twitter: “Disse colei che ha giustificato le frasi razziste, omofobe, misogine di Katia con la stanchezza”.

Ormai il ‘GF Vip’ si sta avvicinando a grandi passi verso l’atto conclusivo, che ci sarà nel prossimo mese di marzo. E Lulù Selassié ha dunque deciso di invocare un regalo. E ha chiesto senza giri di parole alla produzione di mettere in pratica la sua idea. Il pubblico da casa ha ascoltato chiaramente le sue parole e molti telespettatori sono stati concordi con lei. Si tratterebbe sicuramente di un bel gesto da parte di Signorini, ma per ora non è dato sapere se succederà davvero.





Lulù Selassié ha chiesto dunque al ‘GF Vip’ di far approdare nella Casa più spiata d’Italia il vincitore dell’ultima edizione, Tommaso Zorzi, che è tra l’altro amico di tutte e tre le sorelle principesse: “Ci mandate ospite per una settimana Tommaso Zorzi? Vi prego, vi prego. Come ospite per una settimana, guest star”. Non resta che attendere eventuali cenni della redazione e anche del diretto interessato, che potrebbe comunque essere molto felice di essere stato nominato dalla fidanzata di Bortuzzo.

Intanto, al ‘GF Vip’ Alessandro Basciano ha smascherato Sophie Codegoni e altre vippone: “Sophie e altre in camera sotto le coperte dicono cattiverie su un ragazzo. Hanno detto ‘oddio in foto e in video è bellissimo e dal vivo è l’opposto, proprio non sembra la stessa persona’. Smettila Sophie perché hai detto che è proprio brutto. Hai detto che si modifica le foto e che qui è brutto. E lo dicevate tu e le tue amiche”.