Clamorose rivelazioni di Lulù Selassié al ‘GF Vip’. Una vera e propria denuncia è stata fatta dalla principessa etiope, vittima di un furto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Probabilmente si è trattato di un furto involontario, non voluto, ma sta di fatto che ‘Blasting News’ ha riportato alcune dichiarazioni della fidanzata di Manuel Bortuzzo. E non è l’unica ad essersi resa conto di questo inconveniente, visto che subito dopo si è intromessa nella discussione anche l’ex ‘UeD’ Sophie Codegoni.

Intanto, Lulù Selassié non sa ancora nulla essendo nel reality show, ma fuori dal programma la sorella Clarissa è letteralmente imbufalita. Dopo aver letto dei messaggi molto pesanti contro di lei e contro Jessica e Lulù, Clarissa Selassié è corsa ai ripari e ha minacciato tutti coloro che si sono resi autori di questi gesti offensivi: “Riguardo i tweet offensivi, nei confronti miei e soprattutto delle ragazze che adesso non si possono tutelare, ci tengo a dirvi che stiamo già prendendo provvedimenti legali”.

Dunque, in queste ore Lulù Selassié ha avuto un dialogo con i coinquilini Sophie e Barù e ha parlato con loro di un episodio di cui si sarebbero rese protagoniste alcune persone. Ebbene sì, la princess non ha trovato diverse mutande di sua proprietà: “Pensavano fossero le loro, magari mutande semplici nere o rosa e se le prendevano”. Come anticipato poco fa, poi ci ha pensato anche la Codegoni a fornire ulteriori dettagli sulla vicenda ed è intervenuto in modo ironico il nipote di Costantino della Gherardesca.





Questo il commento di Sophie: “Guarda che Io oggi ne ho solo due mutande”. E Barù: “Ma sei una sudiciona”. Pronta la replica della giovane: “Io le lavo ogni giorno prima di usarle”. E Lulù Selassié ha aggiunto: “Io sono rimasta con 4-5 mutande. Le laviamo ogni giorno. Ora o vado in giro senza mutande o mi metto quelle sporche”. Ad aver portato via gli indumenti intimi sarebbero state alcune ex concorrenti, che si sarebbero portate via le mutande prima di lasciare la trasmissione.

Intanto, è emerso un retroscena sulla sorella Jessica. Ha ammesso che c’è un ragazzo misterioso fuori dalla Casa con cui si è sentita prima di intraprendere l’esperienza del GF Vip. Non solo: perché Jessica ha anche rivelato chi sceglierebbe tra questa persona e Barù. “Sai che forse non ho proprio un minimo dubbio? Che andrei per l’altra persona tutta la vita”, ha fatto sapere Jessica Selassié.