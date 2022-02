“È matta, non sai che mi ha fatto”. GF Vip, Lulù non nasconde nulla su Delia: “Fuori di testa”

Tensione sempre più alta al ‘GF Vip’ in attesa della nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini del 24 febbraio. A sganciare bombe atomiche contro Delia Duran ci ha pensato Lulù Selassié, che davvero ci è andata giù durissimo nei confronti della moglie di Alex Belli. Lo ha fatto parlandone con Soleil Sorge e anche quest’ultima non è stata ovviamente passiva, ma ha rincarato la dose. Ovviamente Delia non sa nulla, ma quando lo saprà si prevedono davvero tante scintille.

Prima di rivelarvi cosa ha detto Lulù Selassié, Soleil si è anche lasciata andare ad una confessione molto triste legata al suo passato: “Rimasi coinvolta in un incidente stradale con i miei amici negli Stati Uniti. Uno dei miei amici non aveva possibilità economiche e studiava, grazie ad una borsa di studio perché era bravo a giocare a football, ma si è ferito in modo grave alla gamba e ha perso tutto. Dopo sei mesi non è riuscito a reggere ai suoi sensi di colpa e si è tolto la vita”, ha concluso l’ex ‘Uomini e Donne’.

Parlandone dunque con Soleil, Lulù Selassié ha iniziato a bersagliare Delia: “Sono proprio rimasta sotto choc, si è arrabbiata con me dal nulla e questo non è normale. Sta fuori di testa, soprattutto perché mi ha detto di abbracciarla e che mi voleva bene. Non voleva discutere con me, era nervosa perché le erano venute le sue cose e allora ho pensato che fosse matta”. E la Sorge ha deciso di intervenire a sua volta per esprimere le sue considerazioni in merito alla loro compagna di avventura nella Casa più spiata d’Italia.





Queste le parole di Soleil in risposta alle affermazioni di Lulù Selassié: “Mi ha chiesto scusa il giorno successivo, ho chiesto se volesse uscire con lui perché avevo sentito dire Alex dire a lei di uscire insieme. Non capisco se questi exploit ce li ha perché ci è o ci fa, se non capisce dà di matto o se lo di proposito per creare zizzania”. Staremo a vedere cosa succederà nell’appuntamento in diretta, ma ormai sembra che non possano esserci possibilità di pace totale tra la princess, Soleil e Delia.

Nelle scorse ore è anche intervenuto l’ex marito di Delia Duran, Marco Nerozzi, che ha detto: “Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente e Delia subisce e non riesce a staccarsi da lui. Alex la manipola a suo piacimento, Delia vicino a lui si sta facendo solamente del male. Tra l’altro il nostro rapporto è terminato proprio a causa sua”.