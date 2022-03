La semifinale del ‘GF Vip’ è stata caratterizzata da momenti di altissima tensione. Sono state eliminate definitivamente dal reality show Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, mentre si è qualificato per la finale Barù. Subito dopo l’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, è esplosa di rabbia Lulù Selassié, la quale si è scagliata in modo durissimo contro il nipote di Costantino della Gherardesca. Parole di fuoco che hanno probabilmente lasciato sbalorditi anche i telespettatori.

Lulù Selassié ha invece ricevuto una sorpresa inaspettata durante la puntata. A fargliela Rocco Siffredi: “Lulù sono qui alla festa della donna. Io penso solo a te. Sei la donna che, in assoluto, mi interessa di più dentro quella casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica. Come piace a me. Come sono io. Manuel sono solo un fan di Lulù. Vi auguro tutto il bene con il cuore. Soprattutto che tu vinca Lulù. Te lo meriti. Sei fantastica. Dal fan numero uno che hai in Italia”. E lei è scoppiata a ridere.

Lulù Selassié non ha accettato quello che ha dovuto subire la sorella Jessica e ha iniziato ad attaccare verbalmente Barù davanti a Delia Duran: “Lo fa di proposito, ha capito che io, te e Jessica siamo amate perché le donne si sono riviste in noi e una di noi potrebbe vincere. Quindi, parla male di noi per screditarci. Mi sono fidata e ho sbagliato, come ti permetti a far piangere una donna? Uno schifo questa cosa”. Dichiarazioni davvero durissime quelle della principessa etiope.





Ma la rabbia di Lulù Selassié non si è frenata qui, infatti ha continuato a inveire così contro Barù: “Lui puzza che ha i piedi sporchi, non mia sorella. Vai a lavarti. Che tristezza questa gente”. Infatti, poco prima Delia Duran aveva ricordato un episodio avvenuto nella Casa: “Alex era molto arrabbiato, quando ha svelato che Barù dice a Jessica che puzzava? Ma come si è permesso?”. Ora il nipote di Costantino della Gherardesca è accerchiato e non sarà facile vivere serenamente questi ultimi giorni prima della finale.

Titolo: Lulù e Delia

Le uniche 2 finaliste con dei diritti (pt.1)



Compito: imparare a memoria#fairyLu #gfvip pic.twitter.com/GacuSKBESo March 11, 2022

Barù, anche lui ora in finale, avrebbe confermato l’idea di Jessica, ovvero quella di essersi avvicinato a lei solo per strategia. Riferendosi agli atteggiamenti usati con lei, ha risposto cercando di parlare in codice con il suo amico: “Mi hanno fatto passare due televoti.. facendo quello. Alla fine si ok, però…Hai capito? Alla fine sono…è così”. Vedremo come reagirà dunque il pubblico col televoto.