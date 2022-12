Luca Salatino, la sfuriata finisce nel mirino delle critiche. Al GF Vip 7 gli scontri non sembrano trovare una sosta. Dopo la lite tra Fiorelisi, Marzoli e De Donà, che ha richiesto anche l’intervento di Alfonso Signorini, nel giro di poco tempo le tensioni si riaccendono anche tra di ‘loro’. E questo non senza le critiche dei fan come conseguenza inevitabile. Ecco di chi stiamo parlando.

Lite tra Luca Salatino e Oriana Marzoli, il gieffino travolto dalle critiche. Presa di mira di nuovo lei, Oriana, subito dopo la diretta serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, che nei riguardi della gieffina ha messo una buona parola quando si è trattato di fare tornare il sereno tra lei e Antonella Fiordelisi. Questa volta l’ex tronista UeD finisce nel vortice delle polemiche.

Un concorrente che a detta di alcuni sarebbe arrivato alle ultime ‘battute’. Pare infatti che con i suoi atteggiamenti Luca stia facendo di tutto per attirare commenti dei fan non sempre molto felici. Nello specifico è accaduto che Salatino si è messo ai fornelli per preparare la cena ai suoi compagni di gioco. A questo punto Oriana pare abbia fatto un gesto che non gli è per nulla piaciuto. (“La brutta scoperta sulla fidanzata Soraia”. GF Vip 7, incubo per Luca Salatino).

La gieffina ha toccato alcuni canovacci che in verità stavano servendo a Luca Salatino, che dunque ha di colpo inveito contro di lei. “Oh ma che cavolo fai. Io sto lavorando, mica mi sto divertendo”, e ancora: “Io lavoro per voi, capito?”. E sui social le sue parole non sono passate inosservate. Scatta la polemica contro di lui.

“Ma che cafone arrogante. Non si sopporta più. Speravo che finisse in nomination questa settimana”, e ancora: “Che delusione Luca. Un vero e proprio cafone con dei modi pessimi”, “Ma che reazione è nei confronti di una donna? Luca un vero e proprio rozzo”. Il gieffino sembra non rientrare più nelle grazie di alcuni fan. E questo mette a dura prova la sua permanenza in casa GF Vip.