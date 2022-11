GF Vip, lite tra Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi. Nella Casa più spiata d’Italia non ci sono soltanto le effusioni tra Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese o il ritorno di fiamma tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Da giorni ormai si registrano litigi e scontri più o meno seri. Da quanto accaduto con Marco Bellavia all’isolamento di Nikita Pelizon nel reality condotto da Alfonso Signorini non sono certo mancati i momenti di tensione.

Grandi discussioni ci sono state ad esempio tra Charlie Gnocchi e Luca Salatino. In realtà si fa fatica a trovare qualcuno che non abbia avuto qualche scontro con il comico che è spesso al centro delle polemiche. Anche Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese e Amaurys Perez si sono scontrati con Charlie il quale è noto per le sue provocazioni. Stavolta, però, ha fatto arrabbiare la persona sbagliata: Patrizia Rossetti è andata infatti letteralmente su tutte le furie dopo quello che ha detto.

Charlie Gnocchi fa imbestialire Patrizia Rossetti: il motivo

Tutto è nato attorno ad una canzone di Ligabue. Era il momento del karaoke e Charlie Gnocchi ha cercato di forzare Patrizia Rossetti a cantare un brano del cantante emiliano. Al rifiuto della presentatrice perché non conosceva le parole il comico l’ha apostrofata: “Ma allora sei una testa vuota”. Patrizia ha mandato a quel paese Charlie e poi si è sfogata con Wilma Goich.

“Poi ti chiede scusa – le parole di Patrizia Rossetti – e il giorno dopo fa tutto ancora una volta. Sono anche un po’ stufa di lui. Non mi offendono i ragazzi giovani p** tr*** e lo fa lui. Wilma sono stufa di lui ca**o. Perché deve venire a rompermi. Se gli dico che stavo sul divano, no deve venire a rompermi. Poi quando mi alzo e dico che non so la canzone mi dice ‘sei una testa vuota’. Ma siamo impazziti? No, ma io ti tiro una padellata in testa”.

“Io ripetevo ‘Charlie lascia perdere, Charlie non vengo, Charlie lascia stare’ e lui mi forzava a cantare – ha detto Patrizia Rossetti – E che scatole, ma chi l’ha detto che dovevo cantare per forza?! Lui è così, insopportabile, poi te li fa girare. Non conoscevo quella canzone di Ligabue, la conosco, ma non so le parole. Io non la sapevo cantare, lui non è nemmeno il mio cantante preferito. Poi dicevo ‘basta non farmela cantare dai’. A me per un gioco stupido di me**a non mi dice che sono una testa vuota”.

Successivamente Charlie Gnocchi ha chiesto scusa a Patrizia Rossetti cercando di abbracciarla ma lei non ha voluto sentire ragioni: “Non mi abbracciare adesso che non ti abbraccio manco morta! A me testa vuota non me lo dici! Smettila! Poi per una di me**a che non la so. E la tua non era una battuta. La canzone non la sapevo! Se la sai tu cantala tu e lasciami stare”.

