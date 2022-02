“Mi stai facendo piangere”. Nuova furiosa lite al GF Vip, Lulù crolla in un fiume di lacrime

Nuovi screzi al ‘GF Vip’ e l’atmosfera nella Casa si sta facendo davvero super incandescente. In ogni angolo della stessa ci sono problemi legati ai concorrenti. Dopo il battibecco tra Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo, è avvenuto un litigio tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni. E la principessa etiope l’ha attaccata duramente, senza alcuna pietà, accusandola di una cosa in particolare. Probabilmente si è trattato della goccia che ha fatto traboccare il vaso. La tensione è sempre più alta.

Intanto, Giucas Casella ha fatto capire di voler chiedere alla produzione un catetere per fare pipì “comodamente” in camera. Una richiesta stramba che ha subito scatenato la reazione di Lulù Selassié, che con Giucas Casella ha instaurato un bel rapporto: “Ma che schifo, perché poi la gente dorme in camera con la tua pipì!”, ha sottolineato la princess. Ora però è qualcosa di diverso che ha scatenato la sua reazione scomposta. E l’invettiva che ha fatto è destinata ad alimentare le polemiche.

Le discussioni tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni sono nate a causa dell’aperitivo, che viene preparato ogni giovedì al ‘GF Vip’. Quando l’ex ‘UeD’ è stata designata per l’aperitivo al posto dell’etiope, quest’ultima si è innervosita. Sophie allora ha replicato per le rime e la fidanzata di Manuel Bortuzzo è rimasta molto male: “Tu fai piangere le persone. Sto pure piangendo, sto parlando con Miriana e pensi che la gente parla di te. Mi stai facendo piangere, sono ipersensibile e non è colpa mia. Mica sei la mia assistente”.





Ma la Codegoni non è rimasta zitta e ha attaccato Lulù Selassié: “Hai il pianto facile, neanche sono lo chef e non devo nemmeno cucinare, ti ho detto che non mi va di parlarne di prima mattina. Non me ne frega niente, voi non pensate che potete dirmi tutto e io in silenzio ad ascoltarvi”. Pronta la replica della sorella di Clarissa e Jessica: “Se non ti interessa e non vuoi parlarne, non farlo. Forse tu capisci male, non ti ho detto parolacce e niente di tutto questo. Non ho urlato e non ti ho aggredito, ero semplicemente tranquilla”.

E infine Lulù Selassié ha detto a Miriana, facendo il punto sul litigio con Sophie: “Da quando Sophie litiga con Alessandro è più nervosa. Tu e Sophie avete il brutto vizio che parlate sopra la gente. So che la gente mi ama, sono tranquilla”. Vedremo dunque se ci sarà un chiarimento tra le due gieffine o se la tensione resterà tale almeno fino alla prossima puntata in diretta.