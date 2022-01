In attesa della prossima puntata in diretta del ‘GF Vip’, prevista per la serata del 24 gennaio, Federica Calemme ha avuto un crollo psicologico e non è riuscita ad arrestare le sue lacrime, cadute copiose sul suo volto. Il momento di enorme difficoltà è avvenuto davanti alle compagne di avventura Sophie Codegoni e Jessica Selassié, le quali si sono subito preoccupate per la giovane e le hanno chiesto il motivo di questo pianto. E poi, dopo averla ascoltata attentamente, l’hanno incoraggiata.

Nei giorni scorsi Federica Calemme era stata beccata con Gianmaria Antinolfi in teneri atteggiamenti. Una romantica e poi un bagno nella vasca idromassaggio, dove non sono mancati baci appassionati e coccole. Che sono poi proseguite a letto perché le telecamere hanno ripreso Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sotto le coperte nella stanza da letto della Love Boat. Insomma, finalmente lei si era sciolta completamente con l’imprenditore, noto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez.

Dopo aver trascorso queste lunghe settimane nella Casa più spiata d’Italia, Federica Calemme ha avuto un vero e proprio cedimento emotivo. Non è ovviamente facile condividere questa esperienza con gente sconosciuta fino a poco prima dell’ingresso dalla porta rossa. E inoltre la mancanza dei propri affetti si fa sentire eccome. Pensando in particolare ad una persona che le manca notevolmente, è scoppiata in lacrime e ha poi riferito il perché di questo suo stato d’animo molto malinconico.





Federica Calemme ha pianto a dirotto perché sta soffrendo moltissimo la distanza con i suoi componenti familiari, ma soprattutto con la sua adorata sorella, che tra l’altro è incinta. Quindi, non ha la possibilità di godersi questi momenti magici con lei: “Penso di avere qualcosa che non va, pensavo a mia sorella e mi manca. Mi dispiace di non essere la sorella che voleva. Non sono in grado di essere una persona molto affettuosa, quindi non sento quel trasporto fisico necessario con la famiglia”.

In coro Sophie e Jessica hanno immediatamente tirato su l’umore di Federica Calemme: “Non devi affliggerti per quello che sei”. E in particolare la Codegoni ha aggiunto: “Io assomiglio molto a te, sono una persona riservata e anche fredda, ti capisco. Però grazie a questa esperienza al GF Vip ho superato questa difficoltà. Dovresti anche avvicinarti a Gianmaria sempre più, può aiutarti a scioglierti con tutti gli altri concorrenti”.