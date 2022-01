Sono davvero tanti i momenti tesi verificatisi durante l’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip’. In un altro articolo precedente vi abbiamo parlato della lite furibonda tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con quest’ultimo che le ha dato della buffona. Tra i due c’è il serio rischio che possa esserci la rottura definitiva. Ora però sono state Katia Ricciarelli e Soleil Sorge ad essere finite al centro dell’attenzione, in particolare è stata la soprano a dare un consiglio a dir poco velenoso alla compagna di avventura.

Nel corso della puntata Soleil Sorge ha avuto un nuovo battibecco con Delia e problemi anche con un’altra concorrente, quindi Katia Ricciarelli è per questa ragione che ha voluto dire la sua. La moglie di Alex Belli in diretta ha affermato: “Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono entrata perché sono Delia Duran cercami su Wikipedia”. Ovviamente Soleil Sorge non poteva fare questo controllo essendo reclusa dentro la Casa, ma i telespettatori l’hanno fatto e lei non c’è sull’enciclopedia.

Nonostante nelle ultime settimane Soleil Sorge abbia instaurato un grande rapporto con Manila Nazzaro, le due hanno avuto non pochi problemi nelle ultime ore soprattutto a causa dell’avvicinamento di Manila alla rivale di Soleil, Delia Duran. L’ex ‘Uomini e Donne’ ha avuto qualcosa da ridire anche a Katia Ricciarelli, ma poi le due hanno avuto un chiarimento e adesso sono tornate a parlarsi come prima. Anzi, c’è di più, perché l’artista ha voluto dare un consiglio importante alla sua amica.





Katia Ricciarelli, dopo la puntata del ‘GF Vip’, si è avvicinata a Soleil Sorge e le ha detto: “Devi fregartene degli attacchi e delle critiche. Lascia perdere, mandali tutti a quel paese”. E lei ha replicato: “Quello è poco ma sicuro”. “Ecco, brilla”, ha risposto ancora la Ricciarelli. Dunque, a quanto pare seguirà alla lettera i consigli della ritrovata amica. Ovviamente chi non ne è uscita bene è la Nazzaro, che potrebbe ritrovarsi più sola del previsto, senza l’appoggio delle due compagne di avventura.

Intanto, dopo lo scontro verbale tra Soleil e Nathaly Caldonazzo in puntata, quest’ultima l’ha nominata e dunque si preannuncia battaglia anche in futuro. Barù ha commentato così: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia”. Quindi, ha un giudizio totalmente negativo nei suoi riguardi e già in tanti sono sicuri che quando lei lo verrà a sapere.