“Una puzza disgustosa”. Al GF Vip tutti se ne sono accorti: “È roba sua, nell’armadio”

Poche ore alla nuova diretta del GF Vip e dentro la casa non tutto va come dovrebbe. A tenere banco in queste ore c’è la lite tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ai ferri corti dopo che l’ex Uomini e Donne ha accusato la prima di andare ‘troppo d’accordo’ con Delia Duran. Una lite che difficilmente si risolverà stasera e che, anzi, darà ancora molto da parlare. Intanto Manila Nazzaro è stata protagonista di un momento particolarmente sgradevole insieme a Jessica e Miriana.



Sgredevole perché tutte e tre le vippone del GF Vip hanno accusato un concorrente di aver portato cattivo odore in casa. Lui è Kabir Bedi, costretto nei giorni scorsi a trasferirsi sul divano con Manila Nazzaro che si è rifiutata di preparagli ancora il pranzo. “No, veramente stiamo qui a fare servizio ristorazione. Io non ce la faccio, sono stanca”. Infatti, l’attore mangia delle cose diverse e particolari e Manila si è sempre occupata della preparazione del pranzo e della cena dei coinquilini.



Ma adesso si sarebbe varcato ogni limite ed è pronta a non fare mai più cose simili, perché c’è il rischio che se ne possano approfittare. Intanto Kabir Bedi è stato accusato di ‘impuzzolire’ la casa del GF Vip. Il cambiamento di posto dal letto al divano ha però arrecato a Kabir Bedi qualche malanno fisico, al quale lui stesso ha deciso di rimediare con un metodo naturale.







Preparando dunque un mix di cannella, zenzero, pepe nero e aglio, il 76enne ha però alzato un vero polverone nel reality, dal momento che i suoi coinquilini non sopportano l’odore dell’intruglio. Soprattutto Manila, Jessica e Miriana hanno fortemente criticato l’uomo, investendolo di numerose critiche e rivelando che l’odore arriva dall’armadio. Lui però non sembra risentire della situazione, continuando a beneficiare di questo “odoroso” mix.



Nei giorni scorsi Kabir Bedi aveva fatto discutere al GF Vip consigliando a Soleil di smetterla di erigere ulteriori barricate e di uscire allo scoperto con naturalezza e sincerità: “Quando parlerai con Delia Duran, dille la verità. Se non lo farai, tu perderai, ma se difendi la verità, tu vincerai. Ammettilo, dai. Quello che è successo tra di voi era vero, era un’emozione vera e profonda. Io non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, se vi amate davvero io vi auguro il meglio, ma tu devi dire la verità”.