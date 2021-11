Jo Squillo è stata da poco eliminata dal Grande Fratello Vip: appena uscita dalla Casa più spiata d’Italia non ha perso occasione per esprimere il proprio parere sui suoi ex coinquilini e sulle dinamiche che si sono venute a creare all’interno del loft di Cinecittà. In una intervista fiume rilasciata a Casa Chi ne ha per tutti, anche per Alfonso Signorini e ha parlato senza peli sulla lingua come è nel suo stile.

Andando con ordine, Jo Squillo ha definiti Alex Belli un “ammaliatore” che ha “una capacità straordinaria di coinvolgerti e poi pugnalarti. Spesso alle spalle”. “Credo – ha proseguito la cantante – che abbia perso completamente la fiducia anche di sua moglie”. Poi passata a lanciare insinuazioni sul reale stato sentimentale dell’attore: “A questo punto non si sa se è sposato, se non è sposato, se non è ancora divorziato. Il problema è che quando reciti non ti ricordi neanche tu quale è la verità”.

Nella Casa ha fatto molto discutere il legame creatosi tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Per quello che è la mia esperienza, certo che non può finire così. Lui ha l’idea di fare fuori tutti come birilli. Soleil ha una sua logica anche lei, quindi non credo sia facile farla fuori. Io cercavo di andare d’accordo, ma loro due scoppieranno sicuramente. Quando Soleil scoprirà che lui è uno stratega senza cuore e senza anima, credo che Soleil si ribalterà. Lei è una stratega, ha una grande esperienza in reality e fa questo come mestiere. Ma soleil ha due aspetti contrastanti, ha una grande fragilità, sa anche essere una donna spirituale e a volte viene fuori questo contrasto. E cozzano le due cose”.





Poi ha parlato della coppia (ormai ex) formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Nicola è un libro aperto: qualsiasi cosa dice fa un danno e non se ne accorge. Mi dispiace ma era una cosa abbastanza chiara a tutti che Miriana avrebbe dovuto forse troncare dall’inizio”. Non solo critiche, ma anche complimenti come quelli che Jo Squillo ha riservato a Carmen Russo: “Una vera sorellina, una donna piena d’amore incapace di offenderti. Accomodante, sopporta, sopporta. Voi non sapete quante ne abbiamo sopportate con la Katia Ricciarelli. La famosa lista era infinita”.

Jo Squillo chiude col parlare di Katia Ricciarelli, definita una “privilegiata”. In questo modo c’è un attacco anche alla produzione del GF Vip: infatti come spiega la cantante “ricordiamoci che ha la sua cameretta. Oltre la camera ha anche il suo bagno privato. Mi chiedevano se fossi infastidita, no in realtà mi andava essere non privilegiata e dormire in uno stanzone con 8 persone. Però attenzione, questo privilegio una donna così intelligente deve riconoscerlo e ridare rispetto agli altri che non hanno questo privilegio. Direi che questo è il minimo. Questa cosa mi è dispiaciuta, senza sottolineare le piccolezze ‘mi ha fatto questo, quest’altro’”. Una cosa l’ha ferita: “Parlo di quando ha sbeffeggiato ‘Siamo Donne’, un inno al femminile cantata da 3 generazioni”.