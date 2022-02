Continuano a uscire fuori cose pesanti al ‘GF Vip’. Nonostante la fine del reality show si stia avvicinando sempre più, le polemiche non sembrano destinate a finire a stretto giro di posta. Anzi, nelle ultime ore Jessica Selassié si è lasciata andare ad un’accusa pesantissima nei confronti di una concorrente top. Ha infatti riferito davanti ad altri compagni di avventura che la gieffina in questione avrebbe proferito una bestemmia, ma la produzione non avrebbe assunto provvedimenti.

Jessica Selassié è stata molto chiara e sarà davvero difficile capire cosa possa succedere adesso. La regia ha cercato di ricorrere ai ripari immediatamente, infatti ha staccato l’inquadratura delle telecamere, ma da casa tutti avevano già sentito quelle sue parole e anche con chi ce l’avesse. A intervenire è stata anche Sophie Codegoni, che ha cercato subito di difendere la vippona tirata in ballo, ma la principessa etiope non ha cambiato opinione in merito all’argomento.

In quei frangenti Jessica Selassié si trovava in compagnia della sorella Lulù e dei gieffini Sophie e Alessandro Basciano. E immediatamente è arrivata l’accusa durissima della princess, che non ha fatto troppi giri di parole: “Ragazzi, lei a settembre ha bestemmiato e l’hanno richiamata in confessionale, non le hanno detto nulla perché è lei”. In precedenza Lulù aveva affermato: “Infatti hai visto come Manuel ha risposto a lei, è stata zitta no?”. E a dire la sua è stato anche Basciano.





Alessandro ha quindi dichiarato: “Ma infatti non parlasse lei di parolacce”. Ma a difenderla è stata la Codegoni: “Non ha comunque bestemmiato, ha utilizzato un intercalare che poteva essere una bestemmia”. Ma subito Jessica Selassié: “Però l’anno scorso Denis Dosio è stato squalificato per questo”. La regia ha quindi poi censurato, ma sul web si sono scatenate le polemiche. In particolare l’utente che ha fatto circolare il video ha postato un messaggio molto forte, riferito anche ai fan della donna.

A finire nell’occhio del ciclone Katia Ricciarelli, che avrebbe dunque bestemmiato in passato secondo Jessica Selassié. E in rete c’è dunque chi ha scritto: “Oltre a frasi razziste, misogenia e omofobia ha pure bestemmiato o comunque usato un intercalare contro la fede? E voi la volete in finale? La regia subito censura, ma se la votate sappiate che votate sicuramente anche le sue idee”.