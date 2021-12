“Si sa chi vince il GF Vip”. La voce fuori dalla Casa, con tanto di nome: “Perché sa come fare”

Il ‘GF Vip’ è sempre più nel vivo e stanno ormai iniziando a delinearsi le varie dinamiche. Come succede ogni anno, il concorrente o la concorrente che convincerà di più riuscirà a portarsi a casa l’ambita vittoria e succederà a Tommaso Zorzi, trionfatore della scorsa edizione. Anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia si fanno le prime previsioni e un’ex protagonista del reality show ha già fatto il nome di colei che potrebbe ottenere il successo. Lo ha detto apertamente, senza grossi dubbi.

Intanto, al ‘GF Vip’ si è registrato un errore di Manila Nazzaro. Nello specifico, Soleil Sorge aveva preparato la tisana, ma lei, vedendo la tazza piena, ha pensato che ci fosse dell’olio usato precedentemente in cucina. Così, ha fatto svuotare la tazza in bagno da Giacomo Urtis. Sbagliato: molti utenti hanno fatto notare che se ci fosse stato davvero dell’olio nella tazza Manila Nazzaro non avrebbe mai dovuto gettarlo nel wc perché è una sostanza altamente pericolosa e che crea problemi all’ambiente.

A parlare in queste ore è stata l’ex gieffina Guenda Goria, che si è sbilanciata in una sua intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ diretto proprio da Signorini. Parlando di uno degli episodi più discussi del ‘GF Vip’, ovvero la vicenda legata a Delia Duran e Alex Belli, ha affermato: “Delia ha sofferto molto per Alex, di errori ne sono stati fatti”. Poi si è soffermata anche su aspetti strettamente personali: “Io e Mirko ci sposeremo. Credo che lo faremo il prossimo Natale in questo periodo”. Ma vediamo cosa ha detto sul favorito al successo.





Secondo quanto dichiarato da Guenda Goria, sarà una donna a vincere il ‘GF Vip’, ovvero Soleil Sorge: “Penso che vincerà Soleil, proprio in quanto grande giocatrice ed esperta di reality e dinamiche annesse. Il mio cuore però è tutto per Manuel Bortuzzo, spererei che vincesse davvero questa edizione. La sua sarebbe una vittoria pulita che piacerebbe a molti”. Ma questa opzione per lei è alquanto complicata, visto che l’ex di ‘Uomini e Donne’ e ‘L’Isola dei Famosi’ sembra super favorita per il trionfo finale.

Alex Belli ha infatti inviato un messaggio ai vipponi per augurare loro buon Natale, ma ha anche menzionato alcuni dei suoi amici più cari per un augurio personalizzato. E ovviamente tra questi c’era anche Soleil Sorge. E la reazione di Soleil Sorge è stata immediata: “Ci ha regalato se stesso, strano, non me lo sarei mai aspettato da lui”, ha commentato con ironia.