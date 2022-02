Nella puntata di ieri, 17 febbraio, del GF Vip Alessandro Basciano è finito nella bufera. Alfonso Signorini ha deciso di punirlo e di mandarlo in nomination d’ufficio. “L’atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili – aveva spiegato Alfonso -. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d’ufficio”.



Un colpo duro per Alessandro che si à sfogato con Sophie, sostenendo che non ci sia rispetto da entrambe le parti. Sophie lo ha invitato a riflettere, incolpandolo di non aver portato rispetto nei confronti del GF Vip (più volte nella Casa era senza microfono) ma Alessandro Basciano di tutta risposta si è scagliato contro il reality show per aver preso quel provvedimento nei suoi confronti. E non era finita qui.



Alessandro Basciano aveva infatti minacciato di lasciare il GF Vip, decisione poi rientrata. Nelle ultime ore è intervenuta in sua difesa la sorella Giorgia Nicole Basciano che ha usato toni piuttosto duri. “Far passare Sophie come una povera matta che accetta violenze non è bello. Anche lei l’ha detto più volte che state facendo passare un messaggio sbagliato”.







“Perché la violenza sulle donne è tutt’altro è ben diversa dalla maleducazione, cara Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, da quanto mio fratello è entrato avete solo che parlato male, mai un cosa carina! Quando in quella Casa c’è stato peggio, tra schiaffi, bestemmie, insulti razzisti, minacce, parolacce e non c’è stato mai un provvedimento”.



E ha concluso: “Quindi siete voi che dovete chiedere scusa per aver fatto passare un ragazzo come un mostro, violento sulle donne, questi sono messaggi brutti, macchiate un ragazzo in televisione, vergogna!!”. La ragazza ha anche condiviso il video della famosa lite tra Aldo Montano e Alex Belli, accompagnato da queste parole: “Premetto che non ho nulla contro Montano perché mi piace tantissimo e nulla contro Belli però, anche qui, non è stato preso un provvedimento come in tante altre discussione con parole pesanti. Come mai?”