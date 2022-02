“È meglio se esci”. GF Vip, le donne della Casa in rivolta contro di lui: stavolta l’hanno visto tutti

Dentro la casa del GF Vip continuano i colpi di scena. Nelle ore scorse nel bunker di Cinecittà è arrivata la notizia del rientro di Alex Belli. A gridarlo è stato un fan da fuori. “Delia stai attenta, Alex rientra” ha urlato. Ma ci sono state ben poche sorprese nei gieffini. Se comunque Delia Duran è sembrata un po’ assorta nei suoi pensieri, Soleil è rimasta impassibile perché già a conoscenza di questa novità: “Me l’aveva detto a dicembre”.



Anche Alessandro Basciano era al corrente di tutto, così come Davide Silvestri. L’unica delusa è stata Lulù Selassié: “Non è giusto, allora uscivamo tutti e ci facevamo il Natale coi parenti. Poi ritornavamo”. Nell’ultima puntata del GF Vip Alfonso Signorini era rimasto vago sulla durata della sua permanenza: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane”.



Poi il giornalista Parpiglia ha confermato che starà per quattro puntate. Insomma, ne vedremo delle belle al GF Vip. Intanto ora tutti gli occhi sono per Gianluca Costantino di cui nessuna donna della casa ormai più si fida. Dopo aver fatto pace con Antonio Medugno, disperato nelle ultime ore, Gianluca si è avvicinato a Soleil Sorge, mostrandosi molto interessato, per poi annunciare a Jessica Selassié che la cercherà fuori la casa per corteggiarla, per finire con i balli proibiti insieme a Delia Duran.







La prima a scagliare il sasso è stata Manila Nazzaro ammette: “Gianluca è un po’ strano, ma tanto secondo me non uscirà. Ad Alessandro si è accesa la lampadina, dicendo che la sorella parlava di Gianluca. Oggi non c’eravate, ma oggi mentre faceva le flessioni si è tolto la maglietta”. “Sta sempre a torso nudo, sempre anche in casa. Io poi gli uomini così non li sopporto…”, ha ribattuto Nathaly Caldonazzo, senza celare il suo fastidio per Costantino.



Sulla questione è intervenuta anche Lulù Selassié, che ha raccontato: “Antonio mi ha detto che per uscire fuori a fumare dovevo stare vicino a lui perché c’erano Gianluca e Soleil, e lui ha detto che non poteva andare a disturbarli perché Gianluca si è arrabbiato. Lui cerca la storia con Soleil e Jessica”.