Indubbiamente Giacomo Urtis ha conquistato un certo rilievo nel ‘GF Vip’ e questo suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia sembra possa scatenare sempre più dinamiche. Prima la rivelazione del presunto flirt amoroso con Fabrizio Corona, che ha lasciato di stucco Sophie Codegoni e il pubblico, poi la confessione su un’altra storia d’amore con un cantante famoso, anche se in questo caso non è stato fatto alcun nome. E adesso è successo un altro episodio, che ha costretto gli autori a intervenire.

A proposito di Giacomo Urtis e Fabrizio Corona, Nina Moric ha parlato di quello che sarebbe successo quando Giacomo Urtis ha conosciuto Fabrizio Corona. “Finché siamo stati insieme. Fabrizio manco lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008”. “Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez…”.

Nelle scorse ore Giacomo Urtis si è lasciato sfuggire una frase che non è passata inosservata ai telespettatori. Anche se non hanno potuto ascoltare tutto, visto che la regia del ‘GF Vip’ ha cercato di essere tempestiva e ha stoppato immediatamente il dialogo del vippone, che stava rivelando qualche segreto sul reality show. Certo, è stato fatto in maniera abbastanza tardiva, visto che comunque il concetto è stato più che chiaro e rischia adesso di ampliare le polemiche intorno alla trasmissione di Canale 5.





Questo quanto rivelato da Giacomo Urtis durante una conversazione con Soleil Sorge: “Vabbè amore, però dietro ci sono gli autori che ti dicono. C’è l’autore che ti dice se succede così, devi dire così”. E poi l’interruzione del dialogo è arrivata subito dopo. Infatti, la regia ha evitato di mandare in onda altre sue dichiarazioni su ciò che succederebbe dietro le quinte. Una censura in piena regola che non ha ugualmente frenato le proteste del web, che avrebbe voluto ascoltare tutto il suo pensiero.

Al ‘GF Vip’ tempo di confessioni anche per la nuova arrivata Delia Duran: “Sono io la vittima, non Soleil. Erano in due a fare questa cosa. Tu hai iniziato questo teatrino insieme a lui, non sono stata io. La paparazzata? Vi confermo che era per farlo ingelosire, io sono molto onesta. Era palese ragazzi. Non l’ho baciato davvero”. Ma Manila non è stata d’accordo con questa sua strategia.