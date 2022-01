“Lui e quel cantante famoso”. Giacomo Urtis, un’altra bomba-gossip dopo Fabrizio Corona

Quella del 13 gennaio sarà ricordata come la giornata di Giacomo Urtis al ‘GF Vip’. Infatti, grazie alle sue dichiarazioni bomba nella Casa più spiata d’Italia, dove ha riferito di aver avuto una relazione sentimentale con Fabrizio Corona, non si è fatto che parlare di lui in queste ore. Ma non si è fermato qui il gossip, perché uno che sa davvero tutto del mondo dello spettacolo ha rivelato un’altra notizia clamorosa che ha come protagonista il chirurgo dei vip. E chissà se lui adesso ne parlerà, quando sarà messo al corrente.

Questo quanto raccontato da Giacomo Urtis a Barù e Sophie Codegoni su Corona: “Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono Fa…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”, ha detto Giacomo Urtis a Barù e Sophie Codegoni, letteralmente scioccata dopo aver capito che stava parlando di Fabrizio Corona: “Oh my god! Amo! Giura! Choc!”.

Giacomo Urtis, prima di questa rivelazione sull’ex re dei paparazzi, aveva fatto sapere di aver avuto un flirt anche con un calciatore: “Mi ripeteva ‘sei la persona della mia vita, ti assicuro che se l’uomo per me, dico sul serio’. Era uno paranoico, ma non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e anche il cinema. Quindi, è stato molto stancante”. Ora invece è stato il direttore del settimanale ‘Nuovo’, Riccardo Signoretti, a svelare altri dettagli decisamente inediti.





Commentando infatti la notizia riguardante Giacomo Urtis e Fabrizio Corona su ‘Isa&Chia’, Signoretti ha aperto ancora il vaso di pandora rivelando un altro segreto: “Questa è preistoria. Chissà se parlerà del cantante famosissimo, roba recente”. Ovviamente il nome dell’artista non è stato fatto, ma appunto si tratterebbe di un pezzo grosso del mondo della musica. Lui è stato a contatto con tanti artisti, da Aka7even a Ludwig passando per Riki, ma non è detto che ci sia qui il nome del cantante.

Ma al ‘GF Vip’ si è anche verificato un altro episodio clamoroso. Soleil Sorge avrebbe voluto lanciare dell’acqua addosso ad Alessandro, ma le è sfuggita dalle mani la bottiglia di vetro che ha rischiato di colpire in pieno il vippone o comunque altri compagni di avventura che erano nelle vicinanze. In sottofondo alcuni gieffini hanno commentato così l’accaduto: “Ma voi siete pazzi”. E lui ha aggiunto: “Mi ha tirato una bottiglia”.