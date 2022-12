Lite furiosa davanti alle telecamere del GF Vip 7. Sono giorni di alta tensione tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Il pubblico italiano ha avuto modo di assistere all’acceso confronto tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, solo per fare un esempio. E nelle ultime ore anche tra i due gieffini la situazione sembra essere del tutto degenerata.

Lite tra Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Lo hanno visto tutti, motivo per cui tra i fan è sorto spontaneo commentare l’ennesimo episodio di tensione in casa GF Vip: Daniele Dal Moro negli ultimi tempi è diventato il gieffino più chiacchierato di sempre. La lite con Charlie Gnocchi attira l’opinione pubblica aprendo un vivo dibattito tra il popolo del web: “Tu sei un bel parac**o Charlie! La tua pagliacciata è finita oggi”, sono state le parole del gieffino. Ma ecco tutti i dettagli della vicenda che ha acceso gli animi in casa.

Lite tra Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro: “Gli ha messo le mani addosso”

Tutto è cominciato quando Charlie Gnocchi, senza microfono, si è avvicinato a Daniele Dal Moro. “Non ti rispondo neanche perché non ti do modo di fare le clip”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. La discussione si è spostata in veranda. Con Daniele che ha continuato: “Smettila di dire idiozie. Io ho mai detto una parola cattiva su di te? E allora finiscila! Sei tu che mi parli dietro. Non mi tirare! Ho la sigaretta in mano smettila”. (“Si sono messi d’accordo”. GF Vip, Daniele sente tutto e canta. Il fattaccio è di dominio pubblico).

Alle parole di Daniele Dal Moro, la replica di Charlie Gnocchi che ha fatto decisamente discutere: “Vieni con me, andiamo a parlare”, avrebbe detto Charlie strattonando il coinquilino. Un momento che avrebbe fato adirare i fan: “Gli ha messo le mani addosso”, sottolineano in molti. Una vicenda incresciosa davanti a cui si capirà se gli autori del programma potrebbero prendere o meno provvedimenti a riguardo. Dopo la lite, la confessione con protagonista proprio Dal Moro, che ha confidato a Oriana Marzoli il suo rapporto con la madre e un dettaglio del suo passato.

“Mia mamma tra me e mia sorella ha come, non dico una preferenza, perché è brutto da dire, però… vabbè comunque per me. Perché sono il primo figlio, che ne ha combinate tante e perché io sono molto simile a lei caratterialmente. Io e lei siamo uguali, lei è come me però più matta. Lei è una donna molto sensibile e se fosse per lei mi terrebbe sotto una teca di vetro per proteggermi. Però è stata così male per tutto quello che ho passato io. Le ho fatto perdere 20 anni di vita. Quindi io la sento poco anche per quello. Se io non sto bene non la chiamo, perché non voglio che lo sappia. Le ho fatto passare troppe cose”, ha confessato Daniele che poi aggiunge: “In passato ne ho fatte tante. Ero un ribelle, uno diverso da quello che gli altri pensavano fossi. Adesso sono l’insieme di tutto quello che ho passato”.