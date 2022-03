C’è davvero grandissima attesa per la finalissima del ‘GF Vip’, che decreterà dunque il vincitore e il successore di Tommaso Zorzi, che ha vinto l’edizione numero cinque. Alfonso Signorini è pronto a sorprendere con una serata indimenticabile, che non sancirà solamente il trionfatore ma anche momenti straordinari e divertenti. Non a caso è stato anticipato che Alex Belli e Soleil Sorge regaleranno spettacolo con una sorpresa speciale, che indubbiamente farà parlare per molto tempo di loro.

Alex Belli aveva fatto emozionare molti suoi fan con un ciondolo regalato a Soleil nel corso della scorsa puntata. Regalo accompagnato da queste parole: “i voglio dare questa catenella. Questa è l’equazione di Dirac, la formula dell’amore. Mette in equazione matematica quello che siamo stati noi. Quando due individui trovano una connessione telepatica insieme, anche se poi successivamente divisi, rimarranno per sempre uniti e questa te la voglio dare. Io sono sempre stato e sarò con re, ho visto il tuo animo gentile, nonostante abbia dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata”.

Nel corso della puntata del 14 marzo di ‘Mattino Cinque’, Federica Panicucci ha dato molto spazio al ‘GF Vip’, non a caso ha fatto scoprire che Biagio D’Anelli ha trascorso una serata meravigliosa in discoteca sabato scorso in compagnia di una donna. Dunque, Miriana Trevisan sarebbe già stata dimenticata. Mentre quando ha parlato di Alex Belli e Soleil Sorge, ha esclamato che i due ex concorrenti riusciranno a donare al pubblico un momento di spensieratezza e di grande divertimento in studio.





A quanto sembra, Alfonso Signorini ha dato indicazioni molto precise per l’atto finale del ‘GF Vip’ e a farla da padrona sarà la musica. Quindi, in tanti si esibiranno in performance inedite che attireranno lo sguardo dei telespettatori. E proprio Alex Belli e Soleil Sorge hanno accettato una bellissima sfida. Regaleranno al pubblico da casa una coreografia della canzone ‘Chimica’ di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, portata all’ultimo Festival di Sanremo. Quindi, Alex e Soleil balleranno scatenandosi completamente.

Intanto, prima della finale, Barù è stato rimproverato dagli autori del ‘GF Vip’. Dapprima Barù se la è presa con gli autori, colpevoli a suo dire, di sfruttare i concorrenti per fare il loro show. Primo intervento dalla regia: musica sospesa. E a nulla sono valse le richieste degli altri vipponi. Poi in giardino il momento del palloncino, con il concorrente che ci ha disegnato su l’organo maschile.