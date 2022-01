“Ho sofferto molto”. Al GF Vip il racconto choc di Federica Calemme: “Un massacro”

Federica Calemme ha fatto una rivelazione choc al ‘GF Vip’ e ha raccontato di episodi che inevitabilmente l’hanno segnata nel profondo del suo cuore. Purtroppo è stata vittima di vicende molto spiacevoli e gravi, che fortunatamente successivamente è riuscita a superare seppur con evidenti difficoltà. Ha deciso di armarsi di coraggio e di rivelare tutti i dettagli ad una delle nuove arrivate, Delia Duran, che ha ascoltato con attenzione e dispiacere le parole proferite dalla coinquilina del reality.

Sempre Federica Calemme si è lasciata andare ad una confessione su Alfonso Signorini, che non la tratterebbe a dovere: “Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante. L’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato”, ha affermato la modella. Che poi ha ripercorso con Delia Duran alcuni momenti difficili della sua vita, come quando ha svelato cosa le succedeva a scuola. Ed è proprio su quest’ultimo tema che si è aperta e ha raccontato il suo momento difficilissimo.

Precisamente Federica Calemme ha riferito che è stata vittima di veri e propri atti di razzismo, quando era una ragazzina e frequentava dunque gli ambienti scolastici. Alcuni bulli si fissavano in particolare sul colore della sua pelle e cominciavano ad usare termini dispregiativi. Nonostante siano passati diversi anni da quegli episodi inaccettabili, la gieffina non è riuscita a dimenticare tutto, anzi, ancora oggi ricorda quella fase della sua vita con immenso dispiacere e con una tristezza assoluta.





Queste le parole utilizzate da Federica Calemme per rievocare quella drammatica fase: “Da piccola ero scura, nera nera e mi prendevano in giro perché dicevano che ero una zingara, che ero diversa e non italiana. Ho sofferto molto, mi hanno massacrata tanto. Poi comunque a 17 anni ho capito che mi piaceva essere fotografata, mi sono affidata ad un manager di Napoli. Mi sapevo muovere e ho acquistato un po’ di sicurezza”. E la sua esistenza è quindi migliorata davvero sensibilmente.

