Grande Fratello Vip, l’ex concorrente diventata mamma per la prima volta. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla nel corso della prima edizione Vip del reality show. E supportata dai fan l’ex gieffina al tempo è persino riuscita a qualificarsi tra i nomi arrivati in semifinale. Di professione modella, la vippona ha dato la splendida notizia della nascita del suo primo figlio, chiamato Noa Maria. La 32enne e il kitsurfer genitori al settimo cielo. Ecco di chi si tratta.

Mariana Rodriguez diventata mamma per la prima volta. Insieme a Gianmaria Coccoluto, la modella venezuelana di 32 anni ha dato il benvenuto al piccolo Noa coronando il suo sogno, quello di diventare genitore. Questo l’annuncio sopraggiunto sotto gli occhi di tutti e per la gioia dei fan, oltre che di mamma e papà, che da questo momento in poi vivranno un altro capitolo della loro vita insieme al piccolo Noa Maria.

Leggi anche: Stefano De Martino e Mariana Rodriguez, la verità sul gossip. È lei a rompere il silenzio





Mariana Rodriguez diventata mamma per la prima volta: le foto insieme al piccolo Noa Maria e l’annuncio della nascita

“Il periodo più vulnerabile della mia vita con emozioni più forti che mai, al punto da sentirmi in colpa per aver provato emozioni così intense… è un cambiamento, è un cambiamento così forte pieno di dolore ma anche di amore per farti rinascere, per trovare la forza dove non ce n’è… ma poi arriva lui Noa Maria con la sua luce, la sua forza, la sua infinita bellezza e ti aggrappi a quella, a quel bambino arcobaleno per rinascere come una fenice lì dal dolore dalle ceneri. Le mamme hanno lo stesso bisogno di attenzioni e amore di un neonato, anche loro sono appena nate”.

Al settimo cielo anche il papà di 29 anni, Coppa del Mondo di Kite Freestyle e famoso kitesurfer italiano originario di Terracina in provincia di Latina. La foto di Gianmaria Coccoluto poggiato dolcemente sul pancione di Mariana ha conquistato solo qualche mese una cascata di cuori e di complimenti che oggi alla luce del lieto evento sono raddoppiati.

E sul profilo Instagram della modella, solo poche settimane fa è stato reso pubblico un video in cui lei stessa raccontava alle fan come ha vissuto il periodo della gravidanza, a partire dalla prima ecografia: “Sono nella fase finale della mia gravidanza, sto per conoscere la faccia dell’amore più puro è vero che io abbia mai sentito”, ha scritto a corredo del video. E i fan adesso non smetteranno di seguire i progressi del bebè, che verrà amato infinitamente dalla sua mamma e dal suo papà. Auguri!