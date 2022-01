“L’ho sentita”. Al GF Vip la confessione Delia: lei crolla e prova a spiegare, ma fuori hanno sentito

Nella casa del GF Vip i concorrenti sono ovviamente fuori dal mondo e a parte il televoto dei preferiti, i messaggi inviati con gli aerei e le ‘notizie’ che hanno durante la diretta, non hanno la minima idea di quello che succede fuori e di cosa pensi il pubblico di loro.

Ieri la Regina di Roma, così il suo account Instagram, è andata fuori dalle mura di casa e con megafono in mano ha lanciato un messaggio a Soleil Sorge: “Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando”. In queste ore Delia Duran è venuta a sapere del messaggio recapitato in casa e ha dato la sua versione dei fatti, ovviamente smentendo le voci arrivate fuori dalla casa del GF Vip 6.

GF Vip, Delia Duran scopre le urla contro lei e Alex Belli fuori dalla casa

Chiacchierando con alcune coinquiline, Delia ha spiegato il perché, dopo un primo sfogo, ha deciso di non lasciare il marito, cosa che aveva fatto storcere il naso ad alcune vippone: “Sono in una fase di confusione ti giuro. Non so nemmeno io cosa voglio. Come faccio a non dire stop con lui? A casa sua c’ho tutto, ho tutto lì. Dove vado se lo lascio? I miei progetti, le mie cose è tutto lì. Però tesoro non è facile se ho tutto in quel posto. […] Comunque sto vedendo che è lui che continua e non Soleil. Ho molta pazienza, perché il mio passato è stato peggio”. Poi, quando Nathaly ha detto a Delia delle urla fuori dalla casa, la moglie di Alex Belli ha cercato di fare chiarezza.





“Hanno proprio urlato che eravamo d’accordo, dai. E voi ci state credendo?-ha detto Delia – State scherzando spero, a dove vivete voi? Forse magari perché non avete visto tutto quello che è successo. I fatti sono quelli che parlano, non quello che urlano a vanvera. Non c’è mai stato nessun piano studiato. Quindi secondo voi io ero d’accordo che loro due andassero sotto le coperte e fare quello che hanno fatto?”.

“La gente sta male. E poi prima di tutto non sarei dimagrita 10 chili e non sarei venuta 3 volte. Sarei andata in vacanza per mesi e l’avrei lasciato fare il suo teatro. Magari fosse stato così. Sarebbe stato più facile per me se fosse stato tutto un gioco. Poi cos’altro hanno detto? Non vi deve venire il dubbio e non dovete sentirvi prese in giro, perché non c’è nulla di studiato posso giurarlo. Io sto male, non vedete che piango e ho gli sbalzi d’umore?”.