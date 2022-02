“Ma che ca*** dici”. GF Vip, tra Delia Duran e Soleil Sorge è guerra dopo quelle cose su Manila

Ancora tensione al GF Vip e ancora Delia Duran grande protagonista. Dopo il ritorno di Alex Belli la situazione si è fatta incandescente e una nuova guerra è pronta a scatenarsi. Delia sembra pronta a dare una possibilità ad Alex. “Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo – ha spiegato – L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo”.



Bruciante la risposta di Alex Belli davanti alle telecamere del GF Vip. “Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare ed io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d’amore assoluta, l’ho fatto per te, perché me lo avevi chiesto. Cosa ti ho detto prima di entrare al Grande Fratello? Là le cose non si risolvono in cinque minuti come fuori, diventano più giganti. Fuori, lo sai, quando litighiamo non andiamo a letto se prima non facciamo pace”.



E ancora: “Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo. Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa. Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti”. Come evolverà la situazione non è dato sapere certo è che i nervi di Delia Duran al GF Vip sono tesissimi.







L’attrice ha infatti usato parole furente in difesa di Manila Nazzaro attaccando prima Soleil poi Katia Ricciarelli. “Diamo il valore alle cose. Soleil non si sveglia neanche per dare un contributo alla casa. Questa cosa che Katia sparla di Manila non ci sto, loro devono capire che Manila si fa un co così per noi. Hanno detto che non è vera, ma che cao state dicendo?”.



E ancora: “È l’unica che si fa un mazzo per noi e loro continuano a sparlare. Questa roba la trovo fuori di testa e non ci sto, io lotterò per questa donna”, ha sbottato Delia, cercando rassicurazioni da Alex. L’attore ha affermato di essere totalmente dalla parte di Manila e di voler contribuire alla pace tra le due ex amiche. Nel frattempo, sembra che Belli si sia inserito nuovamente molto bene al Gf Vip.