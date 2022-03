A poche ore dal penultimo appuntamento del ‘GF Vip’ Delia Duran ha avuto un crollo emotivo e si è lanciata tra le braccia di Manila Nazzaro. Il pubblico ha assistito con molta tristezza a questo difficilissimo momento vissuto dalla moglie di Alex Belli, che ha poi spiegato nel dettaglio le ragioni di quel suo malessere interiore. Purtroppo teme che possa verificarsi qualcosa che la renderà angosciata e che non le permetterebbe di vivere a dovere gli ultimi giorni, prima della finalissima del 14 marzo.

Delia Duran è stata anche costretta ad ascoltare frasi non belle di Barù, che si è rivolto in questo modo alla donna: “Non sentirti in colpa per avermi mandato in nomination. Ti reputo una persona buona, ma a te e a lui non vi voglio più vedere fuori da qui. Giuro, se ti vedo per sbaglio va bene, ci prendiamo un caffè. Anche da sola non mi interessa tanto rivederti”. Quindi, il vippone non vuole proseguire la sua conoscenza anche al di fuori della Casa più spiata d’Italia e tantomeno vorrà avere rapporti con il marito Alex.

Delia Duran si è commossa e ha pianto, pensando ad un’eventualità che potrebbe verificarsi nella serata di giovedì 10 marzo. Immediatamente la Nazzaro ha tentato di tirarle su il morale e poi le due compagne di avventura si sono scambiate parole bellissime e quindi reciproche. Nonostante questo, le lacrime di Delia sono scese copiose e indubbiamente durante le fasi più delicate della semifinale c’è il rischio che la modella possa nuovamente crollare anche davanti allo sguardo di Alfonso Signorini.





Ma perché quindi Delia Duran si è sciolta davanti a Manila? Proprio perché ha paura che l’ex Miss Italia possa perdere al televoto con Barù ed essere quindi eliminata: “Spero che tu non esca”. Ma la Nazzaro ha subito risposto: “Sarà quel che sarà tesoro, però tu preparati. Perché le possibilità che io esca sono altissime e le possibilità che io resti sono pochissime. Io non ho raccontato dinamiche, mentre Sophie e Jessica per esempio lo hanno fatto. Poi c’è ovviamente Giucas con il suo pubblico”.

Poi Manila ha aggiunto a Delia Duran: “Io da fuori tifo per te. L’unica persona che mi vuole qui dentro sei te. Ti ringrazio di tutto, della cura e dell’attenzione che hai avuto per me. Mi hai riempito il cuore. Sarai sempre nel mio cuore”. Un momento indubbiamente toccante, che ha emozionato tantissimi telespettatori. Vedremo dunque chi uscirà tra qualche ora.