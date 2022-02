“Alex? Lo aspetto”. GF Vip, confessione a sorpresa nella notte: Delia Duran lo dice a Davide Silvestri

Ancora pochi giorni poi la bomba al GF Vip scoppierà definitivamente. La data da segnare sul calendario è lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino quando Alex Belli varcherà, di nuovo, la porta del reality. A quanto riporta il giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia per soli 4 giorni ma se c’è una cosa che non è mancata in questa edizione è la totale mancanza di certezze. Ieri, alcune grida da fuori, hanno avvertito gli inquilini del prossimo ritorno e nessuno, neppure Soleil e Delia hanno fatto una piega. O almeno così sembrava.



Sì perché nella tarda serata del GF Vip Delia si è confidata in proposito con Davide Silvestri e non ha avuto mezzi termini. Quando si troverà faccia a faccia con Alex sa già come si comporterà: “Poteva capire in questa pausa di riflessione cosa voleva dalla sua vita davvero. Perché io mi sono già stufata. Non appartiene a me questo show. Invece di aiutarmi, lui mi ha distrutta. Mi sta distruggendo ed è andato alla rottura totale di questa cosa nostra”.



Tradotto: nonostante il ritorno al GF Vip non ha intenzione di perdonarlo. “Ha messo legna sul fuoco ed è finita. Invece di spegnere il fuoco e dimostrare che ci teneva al nostro rapporto, lui ha giocato. Ha fatto queste cose di sospensione e ha fatto delle pubblicazioni strane per restare in squilibrio. Non appartiene a me questo show. Mi aspettavo di ricevere cose positive su noi e invece nulla”, ha aggiunto Delia.







Quindi ha concluso: “Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivo. Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale. Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace. Se lui durante il GF Vip è caduto in questo vortice mediatico per fare lo show, non mi appartiene”.



“L’avevo avvertito. Io parlo di amore libero, ma significa che devi dire tutto ciò che pensi e hai dentro di me, lui non l’ha fatto. Qui dentro al GF Vip mi sono anche allontanata da lui sentimentalmente”, ha detto. E ora tutti gli occhi sono tutti su di loro.