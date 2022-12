GF Vip, Davide Donadei attacca Oriana Marzoli. Un altro scontro dentro la Casa tra i gieffini che negli ultimi tempi sono apparsi parecchio tesi. Giusto nelle ultime ore Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese sono stati protagonisti di una discussione che si è tramutata in una specie di rissa, verbale ma non solo. Aria pesante nella Casa dove sono avvenute cinque discussioni una dietro l’altra. La prima tra Oriana, Daniele e Antonino. A seguire ha detto la sua anche Edoardo Donnamaria che ha difeso la venezuelana e ha attaccato Antonino.

Poi è intervenuta Antonella Fiordelisi che invece di sostenere il compagno ha deciso di difendere Antonino. A quel punto il padre di Luna Marì è stato attaccato duramente da Patrizia Rossetti dopo aver spifferato a tutti di conoscere le terribili cattiverie di Oriana e Alberto su tutti gli altri concorrenti. La conduttrice ha attaccato Antonino: “Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri”. Antonino ha ribattuto: “Mi stai sputando addosso”.

Davide Donadei e le pesanti accuse a Oriana Marzoli

Ma nella serata di ieri, giovedì 29 dicembre, c’è stata anche un’altra pesante lite. Stavolta è stato Davide Donadei ad attaccare pesantemente Oriana Marzoli. In questa edizione del reality sembra che il vino venga consumato ancora più spesso. Solitamente non ci sono grandi problemi visto che sono disponibili poche bottiglie da dividere in tanti. A ciascuno in genere tocca soltato un bicchiere o due. Ma secondo Davide Donadei qualcosa non torna…

Secondo Davide Donadei la modella venezuelana ha consumato più volte alcol prendendolo di nascosto dal magazzino. Un comportamento irrispettoso nei confronti degli altri concorrenti. Secondo l’ex Ued Oriana avrebbe sia nascosto bottiglie di vino sia bevuto prima di consegnare l’alcol agli altri. Inizialmente la Marzoli ha negato, poi però Davide ha dichiarato di averla vista coi suoi occhi. A quel punto Oriana ha chiesto a Davide cosa volesse, visto che lui l’alcol non lo beve. Poi la modella ha aggiunto di non essere la sola.

edod che guarda sconvolto davide, onestini che mi fa letteralmente volare poi c’è giaele che assiste alla scena e se ne va #gfvip pic.twitter.com/iUNS0bKSeC — greta 🥀 (@kahramankiz_) December 30, 2022

Davide Donadei ha continuato ad attaccare Oriana Marzoli accusandola addirittura di puzzare di alcol la sera. Poi se l’è presa anche con Luca Onestini e ha dichiarato che pure lui manca di rispetto agli altri inquilini. Si è accesa un’altra discussione con Luca che ha negato le accuse. Insomma, proprio una seratina tranquilla…

