GF Vip, Daniele e Oriana vicini, la reazione di Wilma. Come anticipato qualche giorno fa sembra ci sia del tenero tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due avevano iniziato decisamente col piede sbagliato. In una brutta lite il gieffino le ha detto: “Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere”. E poi: “Sarei incoerente perché ti saluto la mattina? Se non ti parlo male è perché ho una educazione, ma il mio pensiero su te non cambia”.

La discussione è andata avanti: “Io non ho nessun problema con te – ha ribattuto Oriana Marzoli – sei tu che hai dei problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente, ti devi cercare uno psicologo“. Parole che hanno mandato fuori di testa Dal Moro che ha quindi ribattuto: “Io e te passiamo le giornate non parlandoci”. Ma, come dice il proverbio, chi disprezza compra. E infatti passata la tempesta i due si sono avvicinati parecchio.

Oriana e Daniele sempre più intimi: cosa dice Wilma

Da giorni ormai Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono sempre più intimi. Abbracci, ammiccamenti, momenti di complicità, ormai è chiaro che tra i due stia nascendo qualcosa. Recentemente la modella venezuelana, abbracciata a Daniele, gli ha chiesto ingelosita cosa ci facesse con Nikita: “È mia amica Nikita… Anche noi siamo amici, un po’ meno di me e Nikita perchè tu mi fai sempre arrabbiare”.

Nonostante ciò Daniele Dal Moro vuole andarci coi piedi di piombo, visto anche il passato turbolento vissuto con Oriana: “Lei è molto carina con me – ha detto in confessionale – ma non mi è molto chiaro il suo atteggiamento”. Tuttavia i comportamenti di entrambi sembrano indicare altro.

E Wilma Goich come l’ha presa. La cantante si era presa una cotta per Daniele Dal Moro il quale ricambiava almeno un sentimento di amicizia. Adesso che Daniele sembra attratto da Oriana Wilma si è limitata a fare ad entrambi gli auguri di buon Natale. Aggiungendo che è felice per Daniele. Sarà davvero così?

