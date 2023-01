“È scoppiata la passione”. GF Vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: succede nella notte

GF Vip, la reazione di Nicole al bacio tra Oriana e Daniele. Ormai dentro la Casa c’è un’altra storia d’amore che tiene banco, quella tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due inizialmente non si sopportavano e in più di un’occasione sono arrivati allo scontro. In una occasione sono volate parole forti: “Dana (Saber n.d.r.) è venuta a dirmi che tu le hai detto che ci sarei rimasto male perché non mi vuoi” ha attaccato il gieffino.

La venezuelana si è difesa spiegando: “L’ho detto perché mi hai urlato senza motivo”. E lui ancora: “Quindi hai detto una stro, dici solo minc*** Oriana, sei fatta di minc***. Se voglio una ragazza ci provo, con te non ci provo perché non ti voglio. Non so come spiegartelo, non è che non ti voglio perché non ci sia attrazione o perché tu non sia una bella ragazza, ma perché non mi piace come sei. Non so in che lingua dirtelo e non venire a dirmi che in realtà sei tu che non mi vuoi. Se anche mi saltassi in braccio, ti darei una pedata sul cu**. Una fatta come te non la voglio nella mia vita”. Poi, però, qualcosa è cambiato.

Il bacio tra Oriana e Daniele e la reazione di Nicole

Negli ultimi giorni i contatti tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono fatti più frequenti. Dopo diversi litigi e discussioni i due si sono riavvicinati e, anche se entrambi continuano ad avere timori e insicurezze, è scattato un bacio. Nicole Murgia è venuta a sapere di questo sviluppo e ci è rimasta molto male. L’attrice si è infatti invaghita di Daniele e, anche se non è corrisposta, nutre un sentimento per il modello. Così ha deciso di affrontare Oriana.

Mentre diversi gieffini si trovano in cucina Nicole Murgia è andata dritta da Oriana a chiedere spiegazioni: “Perché non me l’hai detto del bacio con Daniele?”. La risposta della modella venezuelana è stata la seguente: “Perché te lo devo dire, scusa? Ma scusa, Nicole, tu non hai niente con lui…”. A quel punto Nicole ha continuato a rimproverare l’amica: “I rapporti di amicizia non funzionano così”. Insomma l’attrice accusa Oriana di aver voluto tenere nascosto il bacio con Daniele nonostante sapesse che a lei interessava.

La Moorgia: “Perchè non me l'hai detto? (del bacio con Daniele)”

Oriana: “Perchè te lo devo dire scusa? Tu non hai niente con lui”



MIO DIO BEBÈ IO TI AMO 🔥#oriele pic.twitter.com/aLpVvoFpi0 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 15, 2023

Nella discussione è intervenuto pure Davide Donadei che ha chiesto a Nicole Murgia: “Oriana non è tenuta a dirti che si è baciata con Daniele perché tu non sei nessuno per lei… ma tu cosa sei per Daniele?”. Nicole ha ribattuto: “Io non condivido questa cosa. Per me è una questione di principio e rispetto”. Insomma, voi da che parte state? Ha ragione Nicole oppure Oriana?

