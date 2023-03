“Io so tutto”. GF Vip 7, Daniele Dal Moro: rivelazione choc sulla mamma di Nikita Pelizon

GF Vip, scontro tra Daniele Dal Moro e la mamma di Nikita Pelizon. Da alcuni giorni l’imprenditore e influencer ha dovuto abbandonare la Casa a seguito dell’eliminazione. Alla base della decisione di Alfonso Signorini e della produzione i comportamenti ritenuti aggressivi e violenti nei confronti di Oriana Marzoli con la quale il rapporto è stato fin troppo turbolento. Il modello non ha preso per niente bene la cosa, scagliandosi contro il conduttore e il GF Vip.

Dopo l’eliminazione Daniele Dal Moro è tornato sui social dedicando dolci parole ad Oriana Marzoli. Il modello ha intenzione di proseguire la conoscenza della modella venezuelana anche fuori dalla Casa. Recentemente, però, è accaduto qualcosa che ha fatto arrabbiare l’ex gieffino. La mamma di Nikita Pelizon ha parlato di lui durante una Twitter room e quando il vip lo ha saputo ha reagito con sarcasmo.

La parole della mamma di Nikita Pelizon su Daniele Dal Moro

La mamma di Nikita Pelizon ha voluto prendere le difese di Daniele Dal Moro, ma forse ha utilizzato il modo peggiore: “Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, mia madre era bipolare. Io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva, noi l’abbiamo vista quindi non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui”.

“Non voglio dire niente, ma Nikita qualcosa di buono nel suo cuore – le parole della mamma dell’influencer – l’ha sentito sennò non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Credete in Nikita, lei ha visto una persona da aiutare, ha l’istinto di assistente sociale avendo studiato per OSS. Lei lo sente dentro. Se si è messa vicino a lui, sapeva che aveva bisogno, non arrabbiatevi“. Parole dalla quale si è dissociata anche la host della room. Subito dopo è arrivata la replica, da non perdere, di Daniele Dal Moro.

peccato che quello che ha riportato la persona che ha scritto il tweet è la verità dato che la mamma di nikita ha insinuato queste cose su daniele e come le ha sentite lui le abbiamo sentite TUTTI tanto che pure la host della room si è dissociata👇

“Lo so benissimo – ha detto Daniele Dal Moro – che la signora ha almeno due personalità, una intelligente e una meno. Quindi non possiamo mai sapere cosa dirà. Questa volta c’è capitata quella meno intelligente, pazienza. Ma non arrabbiatevi con lei. Qualcosa di buono nel mio cuore l’ho sentito!”. Beh, che dire, una risposta… coi fiocchi, non vi pare?

