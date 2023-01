GF Vip, attacco pesante a Daniele Dal Moro. Sono parole di fuoco quelle pronunciate dall’ex gieffina nei confronti di due concorrenti che sono a suo avviso i peggiori nella Casa. Parliamo di Eleonoire Ferruzzi che poco tempo fa aveva fatto sapere: “Dalla mia uscita dalla casa del Grande Fratello sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti… Rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio”.

Elenoire Ferruzzi, infatti, era stata eliminata dopo aver attaccato Nikita Pelizon, il pubblico non l’ha perdonata. Adesso, però, è lei a giudicare i vipponi ed esce fuori un quadro in chiaroscuro. L’ex gieffina promuove ad esempio Oriana Marzoli e Luca Onestini. Per quanto riguarda, invece, Daniele Dal Moro, il discorso è più complesso. La performer era infatti innamorata del modello, ma a quanto pare ha fatto retromarcia.

Eleonoire Ferruzzi stronca Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon

Nella giornata di ieri, domenica 15 gennaio, Elenoire Ferruzzi aveva suggerito a Oriana Marzoli sul profilo social del GF Vip di allontanarsi da Daniele Dal Moro. Poi su quest’ultimo ha affondato il colpo in un’intervista a Superguida Tv. Per l’ex gieffina Daniele è soltanto la terza scelta di Oriana. La modella venezuelana, infatti, aveva scelto prima di lui Antonino Spinalbese e Luca Onestini. Il giudizio di Elenoire su Oriana, comunque, è positivo.

Elenoire Ferruzzi ha poi accusato Daniele Dal Moro: “Nonostante le sue parole da grande uomo, Daniele ci è cascato in pieno. Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza e ho asciugato le sue lacrime senza ricevere nulla in cambio. Lui parla solo di sé stesso e piange a comando davanti le telecamere. Le sue azioni sono sempre ben calcolate. Gli ho voluto molto bene ma lui si è avvicinato a me quando ha capito che ero bisognosa di affetto e poi ha fatto lo stesso con Wilma. A lui non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso”.

Non so cosa mi fa PIÙ SCHIFO in questo video,quell’essere di Elenoire che sputa o quell’altro essere che ride sopra a posta di fermarla…



ABBIAMO TOCCATO VERAMENTE IL FONDO.#gfvip #nikiters pic.twitter.com/RF2ijCAYMs — Bästa drämæ 🦄(bye bitch)👑 (@boh2378) October 25, 2022

Infine su Nikita Pelizon Eleonoire dà ragione a Luca Onestini: “Ha detto che Nikita è una vipera travestita da hippie e ha ragione in pieno”. Poi aggiunge: “Io non sono pazza. Io ho smascherato subito Nikita mentre gli altri ci hanno impiegato quattro mesi. Io ho pagato quando ho detto certe cose mentre nel caso di altri non è successo lo stesso. Non ho idea del motivo per cui ci sia questa discriminazione. Lei è brava a far passare di sé qualcosa che non corrisponde alla realtà. Non è quello che le persone pensano che lei sia”.

