Negli ultimi giorni Davide Silvestri ha dato a tutti i concorrenti del GF Vip modo di vedere il suo carattere. Lo sa bene Soleil con la quale era arrivato ai ferri cortissimi dopo la nomination a sorpresa. Una decisione che Soleil aveva così giustificato: “Sono giorni – ha attaccato Soleil Sorge – che nemmeno mi guardi negli occhi. Invece di fare il finto amico dovresti dirmi quello che pensi davvero. Avevi previsto da giorni che ti avrei nominato?”.



“Allora pensi di essere furbo e non lo sei, perché io ho deciso di nominarti in puntata quando ho visto il confessionale, dove mi sparlavi alle spalle. Pensi di fregare le persone, ma vieni sgamato!”. La riposta di Davide Silvestri era stata durissima. Al GF Vip non aveva usato mezzi termini. “Vuoi che ti dica quello che penso? Se lo faccio ti potrei ferire. Penso che sei incoerente e quello che fai è deludente. Tu non sei una mia amica”.



E ancora: “Te che volevi andare fuori dai giochi e poi ti metti a baciare Delia, hai fatto un grande teatrino. Lo sapevo che mi avresti nominato. Ti ho sempre difesa e ora non lo farò mai più. Con me hai chiuso, basta!”. Nelle ore scorsa al GF Vip Davide ha avuto un faccia a faccia con Lulù. “Io sentivo il bisogno di parlarti. Mi raccomando”.







E ancora: “Io sono abbastanza forte, credimi ma alcune cose feriscono ovvio. Qua dentro sto cercando di affrontare le cose, quando mi interessa” ha dichiarato l’attore riprendendo la giovane principessa e invitandola a ragionare sull’errore commesso. Poi il protagonista del GF Vip aveva detto”Ti invito a non usar parole fuori luogo. Stiamo solo attenti alle parole che possono ferire anche un amico”.



La risposta di Lulù è arrivata poco dopo: “Ti chiedo scusa, veramente! A me dispiace”. E Davide, da parte sua, si è mostrato contento di essere riuscito a mettere in chiaro le cose con Lulù: “Ho detto infatti spero entro domani di dire questa cosa a Lulù e di chiudere la parentesi”. Intanto manca sempre meno alla puntata del GF Vip, in lista per uscire: Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno.