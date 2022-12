Wilma Goich perde la pazienza al GF Vip 7. Sono in effetti terminati i tempi in cui la cantante si faceva voler bene da tutti. In questi ultimi giorni di reality infatti, la Goich sta perdendo più volte la pazienza e senza dubbio sta tirando fuori quel suo lato del carattere che invece ha sempre tenuto a bada. A confessarlo è la stessa gieffina che dopo l’ennesima arrabbiatura ha detto: “Sappiate che io fino ad ora mi sono trattenuta moltissimo”.

Poi dice: “Però da domani si cambia tutto e mollo i freni. Ragazzi non mi conoscete bene fidatevi. In realtà bella vita di tutti i giorni sono una grossa rompi scatole. Vedrete adesso… Ora mi esporrò su tutto e non mi morderò più la lingua. L’ho detto anche in confessionale che io sono molto più dura di così e che da qui in avanti sarò più me stessa“. Ma cosa è successo in pratica? In queste ore i ragazzi stanno affrontando le prove dei canti di Natale.

Wilma Goich perde la pazienza al GF Vip 7

Com’è noto infatti, ognuno di loro dovrà cantare o quantomeno impegnarsi per lo spettacolo natalizio. Direttrice artistica della momento è naturalmente Wilma Goich. La donna però non è stata molto aiutata (quantomeno non da tutti). Sembra infatti che Daniele Dal Moro fosse intento a farsi l’insalata e Edoardo Tavassi preferisse guardare e non cantare.

Laura Pausini ha camminato finché Wilma Goich potesse correre #gfvip pic.twitter.com/Y9pwre6LVI — Zanze☀️ (@chevitaamara) December 7, 2022

A quel punto Wilma ha perso la pazienza: “Eh no, non va bene, adesso dobbiamo andare lì e provare, ancora non sappiamo bene cosa fare. Siamo indietro e dovevamo provare da subito. Spariscono, io non so dove stanno tutti. Basta! Cioè io adesso me ne vado, non me ne frega un ca..o. Uno non canta, poi l’altro si porta l’insalata e quello va in cucina. Provate tra voi perché io adesso me ne vado a fare in c..o”.

E ancora la Goich: “No, no, no, perché per me lavorare significa farlo davvero, fare gli str…i significa fare questo. Adesso mi vado a preparare l’insalata pure io, ma che ca..o stiamo facendo? Ma dai, uno fa l’insalata, quello si fa i ca..i suoi. Ma che so prove queste? Non mi va di provare così p…rca Eva“. Una reazione fortissima e senza dubbio esagerate in un contesto del genere. “Neanche all’asilo una roba del genere”, dice qualcuno.

